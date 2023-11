Qué fue de César Heinrich, el colaborador que debutó con María Teresa Campos y fue el 'marido' de Raquel Revuelta

El presentador catalán César Heinrich (59 años) llegó al mundo de la televisión a los 26 años: en el año 1990 debutó en la pequeña pantalla de la mano de la recordada María Teresa Campos en TVE, en el espacio Ésta es mi casa. Quién le iba a decir a él que este medio de comunicación le iba a cambiar tanto la vida.

Estudió Arte Dramático, pero lo cierto es que Heinrich se ha pasado toda su vida profesional compaginando su pasión por la interpretación con su trabajo ante las cámaras como colaborador. La comunicación, qué duda cabe, se da mucho la mano con el séptimo arte. César lo sabe bien.

De hecho, la mujer que lo encumbró mediáticamente, y a la que admiró y quiso mucho, Teresa Campos, probó suerte como actriz y la mayoría de sus programas contaron con teatrillos y sketchs en directo. Pronto César encontró un filón en la pequeña pantalla y su nombre adquirió gran popularidad en el ente público. En 1992, presentó junto a Elisa Matilla (57) el concurso internacional Juegos sin fronteras.

La carrera de César Heinrich continuó creciendo exponencialmente. Se puso al frente del espacio veraniego -dirigido al público juvenil- No me cortes, capitaneado por Aurora Claramunt, donde trabajó junto a los actores Marc Martínez, Cristina Carrasco y Marta Serra. No obstante, su gran oportunidad -tras un tiempo alejado de la circulación y volcado en el teatro- fue en el cambio de década.

En el año 2000 firma el contrato que, sin duda, le cambió la vida. Lo fichó Antena 3 para colaborar en el programa Sabor a ti, presentado por Ana Rosa Quintana (67). En ese espacio, Heinrich debuta, además, en la crónica social, una especialidad periodística que también le daría grandes alegrías en su vida.

En 2003, se cancela el programa de Quintana y César sigue su camino, en esta ocasión recalando en la cadena autonómica Telemadrid. Allí, colabora junto a Marta Robles (60) en el programa Gran Vía de Madrid. Eso sí, el destino quiso que volviera a unirse a Ana Rosa: de 2004 a 2006 se enroló en la nueva mañana de Mediaset España en el equipo de El Programa de Ana Rosa.

Desde entonces, no paró de enlazar proyectos y programas de televisión. Trabajó junto a Nieves Herrero (66) y Antena 3 le brindó, más tarde, la posibilidad de ponerse bajo los mandos del que sería un gran amigo de Heinrich: el periodista Carlos Ferrando. Apareció en A3Bandas, en Antena 3, donde ejerció de reportero de directos.

En 2008, volvió a la casa que lo vio nacer: TVE. Junto a Inés Ballester, estuvo en el programa El día por delante, en la que dejó patente su pericia en el mundo de la decoración. En los próximos años no dejaría de trabajar. Mención aparte merece la oferta que recibió en febrero de 2016: la subdirección del exitoso programa Got Talent.

En 2019, durante ocho meses, fue "coordinador de entretenimiento" en el programa Cuatro al día. También ha sido director en un programa de Castilla La-Mancha, y entre mayo del 2020 y agosto de 2021 enfrentó la dirección adjunta del debate de Lazos de sangre, en La 1 de RTVE.

En esa línea, durante los últimos años ha ejercido puestos de responsabilidad en diferentes espacios, y en la actualidad -desde febrero de 2023- dirige un programa dedicado a cubrir los actos semanales de la Casa Real en la televisión autonómica madrileña. Lleva por nombre Cámara Real.

"Un programa que nace con la intención de acercar a los madrileños a sus Reyes. Para ello se realizan una serie de reportajes que, además de repasar la agenda semanal de la Corona, nos ayudan a interpretar las acciones de los miembros de la Familia Real. ¿Por qué viajan a uno u otro país?, ¿qué importancia tienen esos viajes para nuestra economía?, ¿por qué visten de una manera determinada?, ¿qué diferencia a nuestra monarquía de las demás?", se puede leer en la web de Telemadrid.

Amén de esta ocupación, en la actualidad César también es creador, propietario de la ideal original y ayudante de producción del programa autonómico El Mejor, presentado por Pilar Rubio (45), como informa su perfil de LinkedIn.

Para muchas generaciones, pese a su extensa y prolífica carrera, César siempre será recordado como el compañero de María Teresa en TVE. Cuando la comunicadora murió, el 5 de septiembre, Heinrich le dedicó unas emotivas líneas: "Me diste la oportunidad de hacer televisión y, fíjate, aquí sigo. Contigo di mis primeros pasos en este apasionante mundo. Hoy te has ido dejando un gran vacío en la profesión".

Y añadió: "Además de los premios, merecidos todos pocos han reconocido, o no lo han querido reconocer, que fuiste pionera en hacer una mesa política, en hablar de forma normal en televisión, en no perder tu acento andaluz y en no doblegarte ante según qué cosas por el simple hecho de ser mujer. Peleaste por muchos...y por muchas".

Con motivo del fallecimiento de Campos, el periodista quiso homenajear a la presentadora con una simpática imagen de su pasado junto a la malagueña: cuando por exigencias del guion se convirtió en el marido de Raquel Revuelta (56). "Durante meses la gente se creyó que aquello era una boda de verdad. Esa era una de tus grandes fortunas, y de las más importantes: tu poder de comunicación, y de convicción con el espectador", ha recordado.

César Heinrich es íntimo amigo de Carlos Ferrando. Tal es la estrechez de su relación que el catalán fue el encargado de poner en orden las memorias de Ferrando, y figura como coautor de éstas. La delgada línea rosa se titula el libro y repasa con acidez y nostalgia la trayectoria de uno de los inventores de la información canalla sobre la vida de los famosos.

En el plano personal, César da buena cuenta de los aspectos de su vida más íntima en sus redes sociales. Precisamente, gracias a su Instagram se conoce que está muy enamorado de un hombre llamado Álex, con el que lleva 17 años de relación.

