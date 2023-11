Tamara Gorro revela que su móvil no le detecta la cara tras su operación: "No me extraña. Ni yo me reconozco"

Tamara Gorro (36 años) se ha convertido en una de las protagonistas de la semana al anunciar que este miércoles 8 de noviembre se iba a someter una operación quirúrgica para modificar su tabique nasal. La expareja de Ezequiel Garay (37) ha sorprendido una vez más a sus seguidores, que esperaban noticias suyas después de la intervención en el Hospital San Francisco de Asís, de Madrid.

Tal y como ha explicado la colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, después de someterse a la rinoplastia no ha tenido dolor. De hecho, Tamara Gorro ha decidido compartir todos los detalles de su postoperatorio en su perfil de Instagram, donde ha publicado imágenes y vídeos de su estado actual.

Asimismo, ha destacado los "cuidados maravillosos del equipo médico", sobre todo, en el momento en el que pasó "una noche horrible", como ha visibilizado en esta red social ante sus más de dos millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

"Estoy hecha un trapo, pero estoy bien", había explicado la extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa tras salir de la operación. Además, Tamara Gorro ha contado que también ha tenido vómitos tras la cirugía y que su cuerpo no toleraba ningún alimento durante las primeras horas.

"Me he hinchado la cara y me han salido hematomas por la zona de las ojeras", añadió mostrándose "sorprendida por no tener ningún dolor". Además, no quiso comer nada porque "tenía el estómago revuelto". Sin embargo, la 'influencer' espera recuperarse pronto y volver a su rutina después de la rinoplastia.

El móvil de Tamara Gorro no le reconoce la cara tras su operación

Los últimos detalles que se han podido conocer sobre la operación de Tamara Gorro han sido revelados en las redes sociales por ella misma. En las últimas horas, se ha convertido en tendencia unas declaraciones que no han dejado indiferentes a sus seguidores que han sido expectantes las noticias sobre su evolución.

De esta manera, la modelo ha confesado que cuando ha intentado acceder a su teléfono móvil a través del reconocimiento facial, este no ha logrado reconocer su rostro. La comentarista televisiva, que está llevando su recuperación con humor, ha contado que "no le extraña" esta situación porque ni ella misma "se reconoce".

[Tamara Gorro anuncia su separación "definitiva" de Ezequiel Garay: su comunicado]

"La cara se hinchó, pero nada que ver con lo que me esperaba. Bueno, el entrecejo se me juntó un poco (...) Hematomas, de momento, solo en las ojeras", ha explicado Tamara Gorro en su perfil de Instagram. "Ya no hay vuelta atrás. Bueno sí, pero no quiero. Ay, Dios mío. Vale, son las 8 de la mañana. A las 8 y media bajo a quirófano", empezó a contar a sus fans antes de la operación que casi ha sido comentada en directo.

"Miradme bien porque ya no voy a ser la misma, voy a ser peor durante unos días", comentó antes de entrar a quirófano. Tan solo unas horas después, Tamara Gorro volvió a dar noticias: "todo ha salido bien familia virtual. Ahora toca descansar y recuperarse. Gracias por preocuparos. Os quiero siempre", publicó.

Sigue los temas que te interesan