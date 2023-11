La familia de Edwin Arrieta se persona en el juicio a Daniel Sancho por el presunto asesinato del colombiano

En Tailandia está todo listo para la vista a la que se enfrentará este próximo lunes, 13 de noviembre, Daniel Sancho (29 años) por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Este viernes, 10 de noviembre, los medios de comunicación se han congregado en la sede de Ospina Abogados para conocer los detalles de la defensa de la familia del cirujano colombiano, que estará personada en el juicio ya que se adherirá a la acusación de la Fiscalía.

Al frente de la defensa en España está Juan Antonio García Jabaloy, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, quienes van a coordinarse con la abogada Adriana Behaine, desde Colombia, y el despacho Juslaws Consult, en Tailandia. "Encontrar representación jurídica en Tailandia es difícil. Era una prioridad encontrar una voz de confianza para defender con todas las garantías los derechos del señor Arrieta. Los sistemas son diferentes, hay dificultades económicas, problemática de legalización de los poderes para que nos pudieran asistir...", explica el portavoz Juan Gonzalo Ospina.

Este próximo lunes, el acusado se enfrenta a la lectura de cargos por parte del juez y el fiscal de Tailandia. Dos escenarios se abren para esta vista, donde tal y como han confirmado los abogados no podrán estar los medios de comunicación y donde el acusado aparecerá esposado y con el mono naranja. El hijo del actor Rodolfo Sancho (48) podría admitir los hechos, una decisión con la que se evitaría el juicio y se conseguiría una reducción de condena (de pena capital a cadena perpetua); en el otro lado, si niega las acusaciones derivaría en un juicio que podría alargarse durante años.

"Se empezarían los tramites para un juicio oral, que comenzaría en febrero o marzo donde se practicaría todo tipo de prueba para determinar su inocencia o culpabilidad. Si no acepta los cargos comienza un procedimiento muy largo que va a llevar un trabajo completo por parte de las autoridades", ha explicado el portavoz. Al formalizar la personación en la causa, los abogados del fallecido podrán acceder al sumario y estar presentes en la vista, donde se comunicará la acusación que pesa contra Daniel Sancho.

"Para la familia es muy importante que este caso no quede impune. Que la pena se dé basada en la proporcionalidad del delito, quieren que se haga justicia y pronto poder darle sepultura", ha defendido desde Colombia la letrada Adriana Behaine. Durante este tiempo, se ha comentado la posibilidad de que la familia pidiese una indemnización monetaria por la muerte de su hijo: "No buscan un pago más allá del que considere la ley, pero es muy difícil cuantificar cuando pierdes a un ser querido. No parece que haya voluntad de perdón por parte del señor Sancho o resarcimiento económico. Son conscientes de que no va a llegar".

Desde Ospina Abogados quieren ser tajantes sobre las informaciones que se llevan dando meses contra Edwin Arrieta: "Denunciaremos cualquier tipo de intromisión contra el derecho de la dignidad y el honor. No vamos a tolerar juicios secundarios en ciertos medios".

Además, preguntado por la condena máxima a la que podría enfrentarse Daniel Sancho, Juan Gonzalo Ospina ha sido claro: "La familia de Edwin dice que la vida para ellos la da y la quita Dios. No son amigos de la pena capital y no es lo que están buscando. Lo que buscan es que caiga todo el peso de la ley con respecto a la normativa tailandesa. No es su voluntad. Pero si ocurre, lo respetarían".

Una de las causas abiertas para los abogados de Edwin Arrieta es la posibilidad de que Daniel Sancho cumpla condena en España, algo a lo que se va a oponer la familia del fallecido. "No han escuchado todavía un perdón o una disculpa. Al padre no le entra en la cabeza como de padre a padre no ha existido un poco de empatía por el sufrimiento de la familia. Si no ha existido ese perdón, no va a existir ningún tipo de reparación o de resarcimiento. La voluntad de la familia es que cumpla la condena en Tailandia", ha respondido tajante. En caso de que este traslado llegue tras un acuerdo entre los Estados, el despacho se personará para ejercer todas las acciones.

Otra de las posibilidades es que Daniel Sancho pida el perdón del rey tailandés, algo que según han indicado desde el despacho asiático podría demorarse años: "Tardaría muchos años en solicitarse y resolverse. No es fácil".

