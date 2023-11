María Castro se convertirá en madre por tercera vez: la original foto con la que anuncia su embarazo

María Castro (41 años) y su marido, José Manuel Villalba, amplían la familia. Ha sido la propia actriz quien lo ha compartido en sus redes sociales con una original publicación en la que también son protagonistas sus hijas mayores, Maia (7) y Olivia (3).

Fue este pasado miércoles, 1 de noviembre, cuando la presentadora desveló en su cuenta de Instagram que se convertirá en madre por tercera vez. "Hoy es el día de Todos los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que 'entendí' que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos…", comenzaba escribiendo antes de compartir la buena nueva.

"Parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera", añadía María Castro, desvelando desde hace cuánto está embarazada. "Gracias vida, por no dejar que nos olvidemos de los que no están. Y nuevamente gracias por permitirnos una vez más experimentar el milagro de la vida", finalizaba.

[María Castro da a luz a su segunda hija, Olivia]

El texto acompaña una divertida foto que habla por sí misma. José Manuel Villalba posa de forma 'acrobática' con sus dos hijas mayores, simulando el número 3. Justo encima de la más pequeña, Olivia, la actriz añade un símbolo 'más'. La suma la completa ella misma, mostrando su incipiente tripa y dando a entender que en los próximos meses llegará una nueva integrante. El resultado es una familia numerosa de cinco de integrantes.

María también recurría a sus stories de Instagram, publicando la misma instantánea pero tapándola con un enorme corazón para generar intriga entre sus followers. "Tenemos algo que contaros", escribía en el centro del icono y añadiendo un enlace que dirigía al post original.

La noticia ha alegrado a los seguidores de la intérprete, quienes no han tardado en reaccionar con cariñosos mensajes. Entre los comentarios destacan los de algunos rostros conocidos, como Roberto Leal (44), Helen Lindes (42), Paula Echevarría (46) o Elena Furiase (35).

María Castro junto a sus dos hijas mayores, en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

María Castro se estrenó en la maternidad hace siete años, fruto de su sólida relación con Juan Manuel Villalba, con quien contrajo matrimonio en 2018. En 2020, la pareja dio un paso más en su historia de amor con la llegada al mundo de Olivia. Ahora, con el tercer embarazo de la actriz, serán familia numerosa. De momento, la intérprete no ha desvelado el sexo del bebé.

