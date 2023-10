Marta Pombo se casa por segunda vez: quién fue su primer marido y por qué rompieron su relación

La influencer Marta Pombo (31 años) protagonizó este sábado una de las bodas del año. Tras más de dos años de relación y una hija en común, la hermana de María Pombo contrajo matrimonio con el odontólogo vizcaíno Luis Zamalloa (30 años).

La mediana de las Pombo dio el 'sí quiero' en el restaurante la Borda del Mentidero, rodeada de amigos y familiares, que quisieron acompañar a la pareja en unos de los días más especiales de su vida, justo el día del primer cumpleaños de su hija, Matilda.

El enlace reunió a un gran número de influencers. Entre ellos, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo y María García de Jaime. Todos ellos compartieron por redes sociales fotografías y vídeos de los momentos más especiales del evento, haciendo partícipes a sus seguidores de la celebración.

Marta Pombo y Luis Zamalloa en su boda. GTRES

La pareja celebró una emotiva boda civil en la que tanto su hija, en brazos del novio, como sus sobrinos Martín y Vega, tuvieron también protagonismo. Y es que el hijo mayor de María Pombo y Pablo Castellano entró, junto a su hermana pequeña, en un carrito, antes que la novia, que desfiló emocionada del brazo de su padre.

Durante el enlace, la pareja se dirigió mutuamente palabras muy emotivas. "Marta, no hay nada mejor que estar a tu lado. Te prometo ser el mejor hombre como marido y como padre. Y superar todas las adversidades juntos", afirmó Luis en su discurso durante la boda. Marta tampoco se quedó atrás: "Tú has sido uno de los mejores regalos. Quiero que estés aquí porque te elijo a ti cada día. Cada día serás mi presente. Te elijo para formar equipo hoy y siempre".

Una ruptura tras un año de matrimonio

Esta no es la primera vez que Marta Pombo da el 'sí quiero'. La de Luis Zamalloa es la segunda boda de la influencer, quien se casó hace cuatro años con Luis Giménez, un apasionado de la naturaleza, el deporte y la aventura. El matrimonio duró poco más de un año, tras meses de rumores de infidelidad por parte de él.

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2019 en el Santuario de Nuestra Señora de Latas en Somo, Cantabria. Lo hizo unos meses después que la hermana de la novia, María Pombo, y tras más de ocho años de relación con Giménez. El enlace vino ya precedido por rumores de crisis entre la pareja. Sin embargo, Marta defendió contundente a su entonces prometido.

Meses después de su boda, la pareja pasó el confinamiento por la pandemia en casas separadas, pero la mediana de las Pombo salió al paso de las críticas y explicó la razón: "Pregunta del millón... Se tuvo que ir a otra casa porque mi madre tuvo que venir a esta porque mi padre estaba malo con todos los síntomas y para que mi madre no se contagiase, porque además tiene factor de riesgo por su enfermedad, nos recomendaron que se fuera a una casa y estuviese en contacto con el menor número de personas posible. Por eso Luis tuvo que partir".

Los rumores de crisis se acrecentaron a finales de año, después de que la influencer no felicitara el cumpleaños públicamente a su entonces marido. A inicios de 2021, la pareja anunció la ruptura. "Como ya sabéis, Marta y yo hemos decidido darnos un tiempo. No se trata de un enfado ni una rabieta ni nada de eso. Se trata de buscar la felicidad, una felicidad que a día de hoy no éramos capaces de darnos. Así que ha tocado echarle pelotillas al tema y tomar esta dura decisión para encontrarnos a nosotros mismos. Marta me ha dado los mejores años de su vida y por eso siempre será súper especial para mí. Siempre la querré", escribió Luis en su Instagram.

Por su parte, Marta aseguró en un vídeo que "Luis y yo no estamos juntos y es una decisión que hemos tomado los dos, por los dos. No nos estábamos haciendo bien y lo necesitábamos. Nos queremos muchísimo. Somos muy importantes el uno para el otro en nuestra vida". Después, la influencer pidió "respeto". "Necesitamos este respiro de tanta crítica y tanta maldad porque los mensajes que nos han llegado son muy duros y, por muy fuerte que seas, al final te acabas derribando", añadió, sin confirmar si la ruptura estaba motivada por infidelidades de su pareja.

Tras su ruptura, la influencer atravesó una época muy dura, en la que decidió mantenerse alejada de las redes sociales. "Lo necesito porque mi salud mental es lo primero y ahora no estoy preparada para estar día a día en redes sociales", aseguró.

Después de ese parón, Marta Pombo compartió con sus seguidores que estaba atravesando una depresión, de la que poco a poco se fue recuperando. En su felicidad jugó un papel clave Luis Zamalloa, padre de su hija Matilda, y el hombre que le ha devuelto la sonrisa.

Respecto a su expareja, la influencer mantiene relación aún con él, ya que ambos continúan vinculados profesionalmente a través de TipiTent, la marca de moda que los dos fundaron junto a María Pombo y Pablo Castellano.

