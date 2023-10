El radical cambio de look de Ada Colau, que apuesta por el corte de las 'influencers': la opinión de los expertos

Cuentan que Coco Chanel dijo una vez: "Una mujer que se corta el pelo es que está a punto de cambiar su vida". Es imposible demostrar la autoría de este tipo de frases tan popularizadas, pero lo cierto es que hay momentos en los que ciertamente es así.

El destino de Ada Colau (49 años), la que fuera alcaldesa de Barcelona durante ocho años, cambió el pasado 28 de mayo. Tras dos legislaturas al frente del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, la líder de Barcelona en Comú dejaba de ser la edil dejando paso al socialista Jaume Collboni (54).

Cinco meses después de aquello, la política y activista ha decidido cortar, literalmente, por lo sano para abrazar su nueva vida lejos del sillón de mando. Y de su tradicional cabello castaño con ondas rizadas ha pasado a llevar un corte pixie en un rubio casi platino. La autora de este cambio radical de Colau es su estilista capilar y gran amiga Eli, una de las responsables del salón de belleza Pódame, de Barcelona. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella pero amablemente ha declinado conceder declaraciones aludiendo "discreción" para Colau y todas sus clientas.

[El fiestón de Ada Colau hasta la madrugada en un bar de ambiente de Madrid]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ada Colau (@adacolau)

Fue Ada Colau la encargada de mostrar al mundo su nuevo hairstyle. Lo hizo a través de sus redes sociales a través de un par de publicaciones. "En el post anterior", dice la política, "muchas se han fijado en el cambio de look. Pues aquí os presento al artista: mi querida Eli Betty Queen, peluquera de confianza y amiga", comienza diciendo Colau en su última publicación de Instagram.

"Después de ocho años de alcaldesa, pendiente cada semana del cabello y el tinte… ¡Hacía tiempo que tenía ganas de hacer este cambio! La semana pasada, el día antes de la operación de rodilla, salí de Pódame, cantando a Nina Simone: It's a new day, it's a new life. And I'm feeling good!", concluye la exregidora catalana, más que satisfecha con su nueva imagen.

[Ada Colau y 29 alcaldes más LGTBI de España: del que ingresó con su hijo con cáncer a la víctima del volcán de La Palma]

Pero ¿qué opinan los expertos? ¿Cómo le siente este tipo de corte y color a Colau? ¿Mejora o empeora? Para conocer la valoración de los profesionales de la estética, EL ESPAÑOL ha contactado con Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación y con los responsables del reconocido centro de belleza Carche Beauty Palace.

Hablan los expertos

Ada Colau, en una imagen de sus redes sociales con su corte de pelo, tras ser operada de la rodilla.

"Ada Colau ha decidido cortarse el cabello y cambiar de imagen apostando por un corte de plena tendencia, actualidad y que, además, es especialmente favorecedor y lo más importante: muy cómodo. Se llama corte pixie y no siempre ha estado de moda, pero este invierno 23-24 lo veremos mucho en celebrities e influencers", declara a este diario Jesús Reyes

Y prosigue: "En asesoría de imagen, recurrir a una variación en la imagen implica afrontar nueva etapa, nuevos retos, objetivos diferentes y, lo más importante, querer o desear verte diferente, favorecida y ganar o recuperar seguridad, ego y confianza en una misma".

"Desde el punto de vista estético, la exalcaldesa ahora está más favorecida y a la vanguardia, aunque no le hubiera aconsejado el cambio de color en degradado, hubiera optado para ella full rubio platino, que aún es más favorecedor, pero más incómodo porque requiere de seguimiento constante con el color, semana a semana para no perder el matiz y el uso especial de champús especiales para este color (de ceniza conocido habitualmente)", concluye Reyes.

Para la parte técnica, el equipo de expertos en alta peluquería de Carche Beauty Palace contactados por EL ESPAÑOL indican que "el corte de pelo pixie vuelve a ser el corte estrella este otoño 2023. Ya lo fue en su momento y este 2023 es tendencia" Y añaden: "Ayuda a suavizar sus rasgos y es un corte de pelo muy cómodo. Perfecto para aquellos perfiles de clientes que quieran apostar por un corte muy cómodo y que prácticamente sienta bien a todos los rostros y visagismos. Idóneo para sanear cabellos castigados".

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona Efe

"A nivel de decoloración y cambio del tono en el cabello, el rubio platino es uno de los tonos predilectos de las mujeres con la llegada del frío. Para conseguir este efecto, muy natural en Colau, utilizamos Evolution of Colors de Alfaparf Milano Professional, firma de alta cosmética capilar con la que trabajamos y que son pioneros en nuestro sector en todo el mundo, por lo que para pasar del tono castaño al rubio platino se ha de realizar previamente una decoloración en el cabello y después matizarlo con el tono o tonos deseados, en el caso de Colau lleva va en degradado y escala de colores desde el moreno natural al ceniza. El resultado es favorecedor y muy natural", rematan desde Carche Beauty Palace.

Sigue los temas que te interesan