Verdeliss, 12 maratones en 12 meses: el controvertido reto deportivo al que se enfrenta, según los expertos

"Mi gran locura". Así definía Verdeliss (38 años) su actual reto, con el que ha mantenido en vilo a muchos de sus seguidores y que, con constancia y organización, ha conseguido cumplir. El pasado mayo, la influencer adelantaba en sus redes que haría 12 maratones en 12 meses, enfrentando sus "barreras físicas y mentales". Entonces ya había cumplido con la primera carrera de 42 kilómetros, que tuvo lugar en Viena el pasado 23 de abril, y se disponía a correr las siguientes.

"No pretendo ser ejemplarizante. Sé que es una salvajada. No hagáis esto en vuestras casas", confesaba la propia Verdeliss, generando una gran controversia entre sus seguidores. Sobre todo, en aquellos que ya han vivido la experiencia de una maratón y que se identificaban como atletas o entrenadores. Mientras que algunos lo calificaban como un desafío "admirable", otros le enviaban advertencias. "Es una locura y algo absurdo. Los profesionales del deporte recomendamos como máximo dos al año", "¿Has pensado el riesgo al que vas a poner tu cuerpo?" o "Es cero saludable", se leen en aquel post.

Cinco meses y siete maratones después, EL ESPAÑOL ha contactado con especialistas del sector, para conocer si el reto de Verdeliss es posible o no, y hasta qué punto son ciertas las advertencias que ha recibido desde que hizo público su desafío.

"A un nivel competitivo es complicado, pero como propósito recreativo es posible", explica a este periódico el doctor Fernando de la Guía, cardiólogo, coordinador del grupo de trabajo de cardiología del deporte de la Sociedad Española de Cardiología y responsable de la unidad de Cardiología deportiva de la Clínica REMA (Dénia, Alicante).

En su conversación con este medio, el doctor De la Guía puntualiza que la posibilidad de hacer el reto de Verdeliss dependerá o no del ritmo de carrera que se marque. En su caso, al no ser atleta de élite, "es posible terminar su propósito", siempre y cuando siga las recomendaciones de sus médicos y esté en constante evaluación. Insiste en que "no se debe correr a sensaciones".

"Es fundamental contar con un reconocimiento previo a la maratón, pero también después de la carrera, porque el cuerpo se somete a un periodo de fatiga y recuperación muscular", explica el especialista en cardiología. Lo ideal, de acuerdo con el experto, es que Verdeliss cuente con asesoramiento por parte de un cardiólogo, un nutricionista deportivo y un fisioterapeuta.

Verdeliss tras su reciente maratón en Sudáfrica. Gtres

Tras correr una maratón, "el cuerpo sufre un estrés suprafisiológico que altera su homeostasis y genera un fatiga que dura varios días", dice el doctor De la Guía. Según el médico, después de 42 kilómetros la fase de recuperación es progresiva y debe comenzar con entrenamientos suaves.

A nivel cardiaco, aconseja que ante un reto como este se tengan en cuenta los umbrales ventilatorios (VT1 y VT2). El primero hace referencia al umbral aeróbico y el segundo al anaeróbico. Sobre este último, el doctor Fernando de la Guía explica que se trata del "punto de fatiga" y asegura que es allí donde hay que poner el foco, ya que ayuda a determinar la zona de entrenamiento en la que debe estar el corredor.

En el caso de Verdeliss, que se está enfrentando a un reto de 12 maratones en 12 meses, considera que lo ideal sería estar en una zona 2 de entrenamiento, en la que hay una baja frecuencia cardiaca y la fuente de energía es la grasa. En este punto, el médico también habla de un régimen nutricional que, en este caso, sugiere que sea alto en grasas.

"Al tener una sobrecarga muscular es importante llevar un soporte rico en proteínas", explica. "Pero también tiene hay que incluir carbohidratos y grasas", fundamental en el proceso de recuperación.

En la misma línea se mantiene Vicente Clemente, catedrático de entrenamiento deportivo en la Universidad Europea de Madrid. En su conversación con este periódico recuerda que el cuerpo humano ha sido diseñado para estar en movimiento y que no debería haber ningún problema en hacer un reto como el de Verdeliss, siempre y cuando la persona esté capacitada y preste atención a ciertos limitantes, como la intensidad.

"La intensidad solo llega si se busca alto rendimiento", dice Clemente. Esta intensidad, explica, estaría relacionada a una carrera que ronda las dos horas. En el caso de Verdeliss, tal y como ella misma muestra en redes, completa 42 kilómetros en poco más de tres horas.

Al igual que cardiólogo, el catedrático de entrenamiento deportivo insiste en la importancia de seguir un entrenamiento deportivo y contar con un régimen nutricional en el que es fundamental la ingesta de carbohidratos. En cuanto a las rutinas deportivas, destaca que se deben llevar a cabo ejercicios de fuerza que ayuden a mejorar el consumo máximo de oxígeno.

Verdeliss, en efecto, ha acudido a revisiones con un cardiólogo y, en sus palabras, "eminencia en clínica deportiva". El pasado septiembre lo mostraba en su cuenta de Instagram y confesaba que su médico, como especialista, "nunca recomendaría" un reto de 12 maratones en 12 meses, pero sabía que la influencer lo terminaría como propósito personal. De momento, la navarra va por buen camino. Ya ha conseguido cruzar la meta de los 42 kilómetros siete veces en lo que va de año. Desde abril hasta octubre, Verdeliss ha corrido en Viena, Ottawa, Estocolmo, San Francisco, Sunshine Coast, Berlín y Cape Town. Sólo quedan cinco maratones más para lograr el desafío.

