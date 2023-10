Luis Rubiales consigue vender por 2,5 millones su lujoso ático de Madrid: los detalles y todos sus rincones

El 20 de agosto de 2023 la vida del exfutbolista, abogado y exdirigente deportivo Luis Rubiales (46 años) cambió para siempre. Un polémico beso a la deportista Jenni Hermoso (33), en plena euforia tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol femenino en Sídney, truncó de súbito su vida no sólo profesional sino también personal.

El escándalo que sacudió al mundo del deporte y a la sociedad en general propició que el pasado 10 de septiembre el por entonces presidente de la Real Federación de Fútbol anunciara su dimisión. Qué duda cabe, una dura decisión que ha afectado también a su vida familiar y económica.

Días después de ese quiebre contractual, Rubiales tomó una importante determinación: poner a la venta el lujoso ático en el que vivía en la calle Ferraz de Madrid, una de las más exclusivas de la capital. Un inmueble al que le fijó un precio de salida: 2.550.000 euros.

Luis Rubiales en un acto público en Madrid, en octubre de 2022. Gtres

Una decisión, la de desprenderse de este bien inmueble, que podría obedecer al hecho de que sus ingresos se habrían visto mermados tras renunciar a su sueldo en la RFEF. Ahora, EL ESPAÑOL ha podido conocer en exclusiva que, finalmente, Luis Rubiales ha conseguido vender este ático. Era una de las grandes joyas de su patrimonio.

Cabe recordar que fue en mayo de 2021 cuando el exdirectivo adquirió este domicilio. Según se ha publicado recientemente, Rubiales -que percibía un sueldo de 900.000 euros anuales como presidente del fútbol español y vicepresidente de la UEFA- había sufragado el coste de este ático con la ayuda de 3.000 euros mensuales procedentes de la Federación.

Imagen de parte de la terraza del ático que ha conseguir vender Luis Rubiales. Idealista

El ático, antes de conseguir su venta, había sido publicitado en dos portales inmobiliarios. Se trata de una vivienda, con categoría de lujo, muy cerca al parque del Oeste y el Templo de Debod. La casa dispone de una superficie construida de 141 metros.

El domicilio tiene, además, una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, un salón -que hace las veces de comedor- con conexión directa a la fabulosa y amplia terraza, tres dormitorios y tres baños con suite. Pese a que el edificio dispone de una piscina comunitaria, el ático que hasta ahora era de Luis Rubiales tiene la opción de disfrutar de una piscina privada, situada en la magna terraza de 115 metros cuadrados.

La gran piscina privada que ha disfrutado Luis Rubiales hasta ahora. Idealista

La casa cuenta con domótica de tecnología punta y calefacción en el suelo, tal y como rezaba la web. Aquí no se detienen las prestaciones de que dispone este ático: amén de la vivienda en sí, también la comunidad facilita al nuevo inquilino -incluido en el precio- una suerte de almacén o trastero compuesto de seis metros cuadrados, así como dos plazas de garaje de cerca de 20 metros.

La comunidad de vecinos tiene su propio gimnasio y zonas verdes. Sea como fuere, esta venta habrá supuesto para Luis Rubiales un oxígeno en su economía. Puntualizar en este punto que antes de la compra de este ático, donde ha vivido los últimos años de su vida como presidente de la RFEF, Rubiales asentó su residencia a las afueras de Madrid, en Las Rozas, cerca de la Ciudad del Fútbol.

La terraza del ático dispone de unas fabulosas vistas de Madrid. Idealista

Su patrimonio familiar

Lejos del plano profesional, Luis tiene una vida familiar a la que siempre ha tratado de proteger. Por encima de otros parentescos, es padre de tres hijas, Lucía, Ana y Elena, fruto de su matrimonio con la abogada Manuela Delicado Vega, con quien mantiene una buena relación pese a su separación.

Conviene recordar que las hijas del exfutbolista cobraron especial vigor informativo durante la rueda de prensa que concedió éste el 25 de agosto. Las jóvenes estuvieron presentes ese aciago día, y a ellas las incluyó Luis en su discurso para defenderse de las acusaciones de machismo.

"Mis hijas tienen que aprender una lección de vida. Igualdad es diferenciar entre la verdad y la mentira, pero al falso feminismo no le importa la verdad. Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos, pero matan a un hombre por esto. No les importan las personas. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla", manifestó.

En aquella sala donde compareció el exdirectivo también se encontraba su padre, Luis Manuel Rubiales López, que se ha dedicado a la política y que no ha dudado en apoyarle desde que estalló el tsunami mediático.

Las hijas de Rubiales, en la rueda de prensa de su padre.

A su progenitor y guía y referente, Luis le dedicó esta reflexión: "Yo tengo tres pasiones en mi vida: mi familia, mis hijas, mis padres, mis amigos, que para mí son mi familia. El fútbol lo llevo practicando desde que mi padre me regaló las primeras botas de fútbol Adidas con tres años y me puso la camiseta de fútbol con tres años".

Y concluye: "Papá, vamos a aguantar el tipo porque si no, yo me emociono. Si es lo que he hecho toda mi vida: jugar al fútbol. También he podido estudiar, he podido ir al conservatorio de música... He podido hacer muchas cosas porque he tenido muchas facilidades gracias a unos padres que se han entregado a mí y me han enseñado y han hecho de mí lo que hoy en día soy".

Rubiales siente auténtico orgullo por sus hijas. El pasado mes de marzo, durante una entrevista en el espacio de Risto Mejide (48), resaltó el valor y fortaleza de las mujeres de su vida y daba algunos datos de su vida privada.

"Mis hijas son muy fuertes, más fuertes que yo. Yo me considero un tío fuerte, pero lo de mis hijas no es normal. La mayor estudia Historia del Arte, es una tía muy sensible y con un compromiso consigo misma y con la sociedad. La mediana es la que más se parece a mí, quizá la más reivindicativa y es, además, una tía con una inteligencia bestial".

Tras su separación de Manuela Delicado Vega -la madre de sus tres hijas-, a Rubiales se le relacionó sentimentalmente con la pintora mexicana Roberta Lobeira (42), una relación polémica, pues en 2018 se le acusó de utilizar un presunto viaje de negocios para irse de escapada romántica con ella a Nueva York.

En ese año también se le vinculó con la modelo Brigitte Tenorio, que consiguió un puesto como alta secretaria de la Asociación de Futbolistas Españoles, organismo que entonces él presidía, gracias presuntamente a esa "amistad especial".

Pero, sin duda, la mujer de su vida es su madre, Ángeles Béjar, de quien se conoce que trabajó como peluquera en Motril. En estos momentos complicados e inciertos, Rubiales se apoya en sus seres queridos.

