Mónica Pont, asaltada a punta de pistola en su casa de México: el portero del edificio está en estado grave

Dos semanas después de que Miguel Bosé (67 años) sufriera un asalto a punta de pistola en su casa de México, Mónica Pont (52) ha vivido una experiencia similar en la misma ciudad que, según confiesa, le ha hecho plantearse abandonar el país en el que reside desde hace tres años.

La actriz y su hijo, el piloto de carreras Javier Sagrera (19), acababan de llegar a su casa tras unos días de vacaciones en Tulum, cuando un individuo armado entró en el ascensor de la vivienda y les exigió que le diesen sus relojes, dos Rolex valorados en más de 20.000 euros cada uno. El asaltante les apuntó con su arma y encañonó al joven en el costado.

Fue entonces cuando el portero del edificio se enfrentó al atracador, que no dudó en abrir fuego y disparar contra él, dejándole gravemente herido. Mónica Pont ha revelado que el conserje se debate entre la vida y la muerte y ha pedido a sus seguidores que oren por él. "Gracias por vuestro apoyo y por favor, si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugo la vida para intentar protegernos", ha expresado la actriz a través de sus redes sociales.

Mónica Pont ha compartido la noticia en su perfil de Instagram, advirtiendo a aquellos que lleguen a México que deben evitar llevar "relojes, joyas o cambiar dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto". La actriz explica que "existe actualmente una banda en el aeropuerto de Ciudad de México que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima".

"En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles hasta su casa para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en dispararte o matarte si hace falta para robarte lo que lleves encima. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses", ha explicado a EdaTV.

En conversaciones con la prensa, Mónica Pont ha lamentado que México "la vida no vale nada" y por ello se plantea abandonar el lugar en el que reside desde hace tres años y donde ha continuado con su carrera de actriz de series y telenovelas. "Mi vida y la de los míos está por encima de todo", ha asegurado la intérprete, revelando que tiene previsto "abandonar el país cuanto antes".

