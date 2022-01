El duro testimonio de Mónica Pont: desvela que ha estado a punto de morir en un accidente de tráfico

La actriz Mónica Pont (51 años) acaba de vivir uno de los episodios más duros de su vida. Según ha relatado ella misma a través de sus redes sociales, "hace poco más de un mes" casi pierde la vida en un accidente de tráfico.

Afortunadamente, pudo salvarse con la ayuda inestimable de unos amigos. Hace unas horas, con motivo de la celebración de su cumpleaños, ha explicado a los que la siguen cómo sucedieron los hechos.

"Hoy cumpliendo años quiero compartirles algo a parte de estas fotos. Hace poco más de un mes casi pierdo la vida en un accidente de automóvil. Gracias a mis buenos amigos que me ayudaron y, sobre todo, a mi querido amigo el cirujano Edmundo Guadarrama, hoy puedo celebrarlos y seguir poniendo esos años a mi vida", ha comenzado, optimista y fuerte, su post.

Además, Pont no ha querido dejar pasar la ocasión para subrayar el valor de la vida, el tener salud y buenas personas a tu alrededor: "Hoy más que nunca creo que hay que celebrar todo en esta vida, el día a día, el estar vivo, tener salud, tener amigos, tener a tu familia y rodearte de la gente que te quiere y se preocupa por ti… ¡Brindo por todos ellos!".

La intérprete ha acompañado su duro mensaje de algunos hashtags importantes para ella: #celebrandoestarviva #celebration #celebrandomicumplevida #brindoporlavida #brindoporti #graciasalavida #graciasjavier. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar y amigos como Marlene Mourreau (52) la han felicitado: "Felicidades, Mónica", "Amiga, este verano celebramos la vida donde más nos gusta, en Formentera".

Su vida en México

Mónica lleva una vida tranquila y exitosa -según reconoce ella misma- a caballo entre Los Ángeles y Ciudad de México, donde trabaja como actriz y cuenta con importantes proyectos. Hace un tiempo, antes del estallido de la pandemia, Pont se armó de valor y, reconociendo la escasez de proyectos interesantes en España, puso rumbo al extranjero.

"Creo que en la vida nada es para siempre, en la vida hay que reinventarse, hay que seguir luchando todos los días, crees que tienes un negocio y ese negocio es para siempre y te das cuenta de que no. A mí me pasaba lo mismo, en España los trabajos que a mí me hubieran gustado hacer no me los ofrecían. Me vine aquí y la verdad es que no estoy parando de trabajar. Les gusta mi trabajo y confían en mí. Valoran mucho el trabajo, no si has salido con uno o con otro, valoran al artista", aseguró hace un tiempo durante una entrevista.

Y admitió cuáles fueron sus errores al traspasar la barrera de su vida privada: "En España yo fui conocida por mi faceta profesional, nadie me conocía y me conocieron gracias a Hostal Royal Manzanares junto a la gran Lina Morgan. Yo he hecho muchas cosas profesionalmente, pero parece que mi vida personal se comió a la actriz. Hay errores que porque era muy jovencita cuando empecé yo cometí".

Tampoco descuida Mónica su faceta como madre. Hace unos días, su hijo, Javier Sagrera, cumplió la mayoría de edad y la actriz presumió de él en las redes sociales.

"Mi niño deja de ser un niño y se convierte en un hombre. Cumple ya 18 años. Si hecho la vista atrás solo me vienen bonitos recuerdos contigo, y tal como tú siempre me dices... 'siempre la estamos liando, mamá'. Y es que, cuando estamos juntos todo lo que nos pasa lo convertimos en anécdotas divertidas y aunque estemos en el peor momento lo convertimos en el mejor. Gracias por ser el hijo que eres".

Durante los últimos tiempos, madre e hijo se han visto en muy pocas ocasiones, debido a que cada uno vive en un lugar del mundo y viajar ha resultado difícil por las restricciones por la pandemia de la Covid-19.

