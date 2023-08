5 de 10

Aunque no pueda reconocérsela a primera vista, la famosa que se esconde tras la capucha de esa sudadera multicolor no es otra que María Patiño. Es fácil adivinar dónde se encuentra, pues desde hace años la isla de Fuerteventura es su refugio, más aún desde que se compró allí su maravillosa casa. La presentadora de Socialité aprovecha los días de descanso para hacer surf, disfrutar de los bellos paisajes y dar largos paseos con su perra, Beis. Estos momentos, ella no los cambiaría "ni por todo el oro del mundo", según ella misma confiesa.