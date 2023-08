Una amiga de Edwin Arrieta carga contra Daniel Sancho: "Es un criminal ambicioso que no está bien de la cabeza"

Daniel Sancho (29 años) continúa preso en la cárcel de Koh Samui en Tailandia tras haber asesinado de manera atroz a Edwin Arrieta, un cirujano de origen colombiano con el que mantenía una relación. Al término de la primera fase de la investigación realizada por la Policía, las autoridades han pedido a la Fiscalía pena de muerte para él.

Una decisión que, contra todo pronóstico, no ha sido bien recibida en el entorno de la víctima. Sus fuertes convicciones religiosas y su pasado como médico, trabajo dedicado a salvar vidas, han hecho que la familia de Arrieta haya mostrado su deseo sobre que Daniel Sancho cumpla cadena perpetua y que no se decida sobre el final de su vida.

En los últimos días, la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo (48), ha podido visitar a su hijo para comprobar en qué estado se encontraba y también ha hecho sus primeras declaraciones. "Nadie está preparado para recibir una noticia así", manifestaba visiblemente afectada. Ahora, las declaraciones de esta mujer vienen a poner más desasosiego a la familia.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho en un fotomontaje de El Español.

La radiografía de una amiga de Arrieta de Daniel Sancho

Recientemente han trascendido unas duras declaraciones realizadas por Victoria, una persona muy cercana al entorno de Edwin Arrieta. Esta mujer, amiga íntima del cirujano, ha analizado lo poco que conocía de la figura del hijo de Rodolfo Sancho (48), dejando frases y calificaciones realmente impactantes.

La joven ha definido al chef español de 29 años como "un criminal ambicioso y una persona mitómana que no está bien de la cabeza". Unas palabras que han dado la vuelta al mundo y que está generando una enorme repercusión en redes sociales. Las revelaciones han ido más allá y ha contado una conversación que otra persona cercana al médico colombiano tuvo con el propio Daniel cuando aún no se había descubierto el asesinato ni se había denunciado su desaparición.

Cuando Arrieta llevaba ya unos días sin dar señales de vida, una de sus amigas decidió revisar un teléfono móvil que el cirujano se había dejado en Colombia. A través de este dispositivo consiguió contactar con Daniel Sancho al ver que los dos estaban Tailandia. Su objetivo era conocer el paradero de su amigo.

"Le pregunta por Edwin porque su Instagram estaba abierto en el celular que dejó en Colombia, y en vista de que el miércoles no aparece, y el viernes no aparece, ve en las historias de Daniel Sancho que está en el mismo lugar que aparece en las historias de Edwin. Ella se le presenta a él y le pregunta. Él le dice que no, que estuvieron de fiesta muy cerca de la isla y que, de un momento a otro, a Edwin se le perdió de vista. Y ella le dice que por qué no pone denuncia", relata.

Daniel Sancho, en la reconstrucción del crimen.

Por último, la amiga de Edwin revela un dato muy importante sobre el caso y es que asegura que la denuncia de desaparición interpuesta por Sancho fue gracias a su intervención y de todo el entorno de Arrieta y no por su intención de encontrar a la persona con la que mantenía una especie de relación sentimental. "Lo hace, pero por la presión física de nosotros llamando al móvil de Edwin".

Los últimos aportes realizados por la Policía de Tailandia en relación a este caso es que se ha descartado que Edwin Arrieta muriera de manera accidental y que fue Daniel Sancho quien planeó y cometió el crimen. La Policía ya tiene los primeros datos de la autopsia de Edwin a pesar de que no han aparecido todas las partes del cadáver.

Aún no se ha encontrado el arma homicida ni tampoco se ha definido la causa de la muerte, ya que las autoridades no tienen claro si falleció por apuñalamiento, por un golpe en la cabeza contra el lavabo o ya en el suelo.

