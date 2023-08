Julio Iglesias Jr. recupera la ilusión tras su ruptura con Vivi di Domenico: su nueva pareja de origen cubano

Con una romántica imagen en blanco y negro a escasos centímetros el uno del otro, a punto de besarse, y unas reveladoras palabras, "just us" -"sólo nosotros"-, Julio Iglesias Jr. (50 años) ha confirmado, este pasado miércoles, día 9 de agosto, que está enamorado de nuevo, dos meses después de romper, de forma sorpresiva, con Vivi di Domenico.

Su nueva pareja sentimental se llama Ariadna Romero (36), una modelo con la que, por lo que parece, mantiene una relación más que consolidada que ahora ambos han decidido 'oficializar' en sus respectivos perfiles de Instagram.

La que podría convertirse en la nueva 'nuera' de Julio Iglesias (79) e Isabel Preysler (72) es una espectacular modelo de 36 años que, a pesar de haber nacido en Cuba, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Italia, donde es un rostro muy popular.

Ariadna es modelo y actriz. No en vano, en 2011 debutó en la gran pantalla con la película Finalmente la felicidad. También hizo sus pinitos como concursante de programas de televisión tan conocidos como Ballando con le Stelle, Pechino Express y L'isola dei famosi, las versiones italianas de Bailando con las estrellas, Pekín express y Supervivientes.

En cuanto a su vida personal, Ariadna es una mujer separada, al igual que Julio. La cubana se casó en 2012 -casualmente el mismo año en el que el cantante dio el 'sí quiero' a Charisse Verhaert, con la que rompió en 2021- con el jugador de baloncesto italiano Lorenzo Gergati.

Una boda civil que tuvo lugar en Italia y que repetirían por la Iglesia un año después en Cuba. Sin embargo, en 2015 la pareja emprendía caminos separados y poco después la modelo comenzaba una relación con Pierpaolo Pretelli, padre de su único hijo, Leonardo, nacido en 2017.

En la actualidad, tan enamorados están Julio José y Ariadna que el hermano de Tamara Falcó (41) ya conoce al pequeño, de 5 años, como ha revelado la cubana con una instantánea en la que su hijo está sentado en el regazo de su novio abrazando a su perrito, y mirando sonriente a la cámara, mientras el cantante mira al niño con ternura.

Lo que se desconoce por el momento es si la familia Iglesias Preysler ha conocido ya a la nueva novia de Julio, o si el artista aprovechará su inminente visita a España, ya que este próximo fin de semana asistirá en Marbella a la Starlite Gala, para presentar oficialmente a Ariadna.

La paternidad de él

En marzo de 2023, en la fiesta de su 50 cumpleaños en el restaurante Abascal de Madrid, Julio José hizo balance sobre su vida. Entre otros aspectos, desveló que pretende estrenarse en la paternidad. "Me gustaría serlo. Yo creo que es ahora o nunca. Quiero disfrutarlos, estar con ellos y pasármelo bien", aseguró el cantante.

Eso sí, pese a esto, el hijo de Isabel Preysler reconoció no estar en el momento más pleno de su vida. La plenitud, tal y como manifestó en conversación con EL ESPAÑOL, la vivió de los 35 a los 45: "Ya no corro como corría antes, ya no me muevo tan bien... Después de los 45 no me siento como me quisiera sentir".

Sobre sus recuerdos de infancia y adolescencia, Julio José deslizó en el festejo de su aniversario: "Es increíble que ya tenga 50 años y todavía me acuerde de momentos tan especiales de mi vida. De cuando vivía en España, de ir al monte de El Pardo, de escuchar los partidos de fútbol en la radio cuando no tenía la oportunidad de ir a ver a mi equipo...".

Ahora, con su nueva ilusión cabe la posibilidad de que Julio José alcance la plenitud deseada y, de paso, cumpla su sueño de convertirse en padre por primera vez.

