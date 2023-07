La enfermedad de origen vírico de Carmen Lomana que le genera cansancio, picor cutáneo y enrojecimiento

No sabemos si de forma premeditada o por una razón aleatoria, lo cierto es que Carmen Lomana (74 años) se ha convertido en la protagonista del posado del verano. Tomando el relevo de Ana Obregón (68), la empresaria ha sabido aunar lo más trending de esta etapa estival de 2023: un body con el que combatir el calor apoyándose en el color rosa tan en boga por la película Barbie.

A pocos días de cumplir 75 años, Carmen Lomana vuelve a tener cierto eco mediático. Además del posado ya comentado, la leonesa también se dejó ver recientemente en un evento mucho más doloroso, el velatorio de Marta Chávarri. Pero como no hay dos sin tres, Lomana fue protagonista en el estreno de un nuevo programa televisivo, Duele porque importa, conducido por Joaquín Prat (48) en Cuatro. Tal y como reza el nombre del espacio, la invitada habló de dolencias.

Como quedó patente en la entrevista, la colaboradora de televisión también ha probado en sus propias carnes los dos tipos de dolores que se pueden experimentar, tanto el físico como el psicológico. Respecto al último, Carmen Lomana confesó el mal momento que atravesó al perder a su marido en un accidente de tráfico. Sin embargo, ese no es el motivo en el que nos vamos a centrar, sino en un aspecto que, al menos hasta ahora, no era demasiado conocido.

La 'socilité' en una imagen de archivo. Gtres

Latencia

Una vez abordado ese episodio dramático, Carmen Lomana se refirió al principal motivo de preocupación en cuanto a su salud física, un asunto que la acompaña en el día a día. "De repente un día dices 'estoy completamente agotada, no tengo energía ni fuerza'. Y empieza luego a picarte y a dolerte como si tuvieras un perro mordiéndote que no te suelta. A mí me cogió todas las raíces nerviosas de la columna, de la espalda".

Lomana se refiere al herpes zóster, una cuestión que ella misma conectó con la pérdida de su marido: "Lo tuve en un momento dado, creo que por una ansiedad terrible cuando Guillermo tuvo el accidente. Quizá tuve una bajada de defensas", destacó. Como su nombre indica, el virus herpes zóster es una enfermedad de origen vírico que cuenta con una gran peculiaridad: se suele manifestar durante la infancia, a través de la varicela, para después migrar a las terminaciones nerviosas donde queda latente. "El herpes zóster en realidad está ahí en las raíces nerviosas si has tenido la varicela. Y en un momento dado sale, pero no sabes lo que es hasta que te miras y tienes un sarpullido y un agotamiento que no podría explicar", explicó la empresaria.

Carmen Lomana en el estreno de la película 'Barbie'. Gtres

Ya en la etapa adulta, la aparición de este virus suele seguir una cadena que arranca con un picor cutáneo, seguido por un enrojecimiento que precede a la aparición de unas vesículas. Suelen ser visibles durante un periodo entre siete y diez días, para acabar formando unas costras de color amarillento.

La aparición del herpes zóster es común en pacientes que tienen las defensas bajas, ya sea consecuencia de tratamientos de radioterapia y quimioterapia o por causas derivadas de épocas de cansancio, debilidad y/o estrés. Caso aparte con las personas portadoras del virus del SIDA o las que presentan tumores, en cuyos casos el funcionamiento anormal de su sistema inmunológico puede derivar en este tipo de afección.

Aunque como comentaba la propia Carmen Lomana los periodos en los que se manifiesta este virus pueden generar mucho cansancio, además de cierto complejo por el impacto en la imagen del paciente, lo cierto es que el herpes zóster no supone un problema grave, sobre todo si se tiene cuenta que es un cuadro autolimitado, es decir, que en un tiempo estimado de dos semanas puede desaparecer. Por ello no es habitual que se recurra a medicamentos para combatirlo, aunque sí se recomienda tener ciertas precauciones, especialmente por su capacidad contagiosa. Además, conviene poner especial cuidado cuando afecta al ojo, ya que puede derivar en una ceguera.

