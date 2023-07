Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en la boda de su hijo: imágenes inéditas tras su breve salida de la cárcel

Se casaron el pasado 28 de mayo pero ha sido ahora cuando los novios han querido compartir un vídeo íntegro de su boda en el que se pueden ver imágenes inéditas de su gran día. Willy Bárcenas (33 años) y Loreto Sesma (27) sellaron su amor hace apenas dos meses, primero con una ceremonia íntima civil y después con una multitudinaria fiesta en la que asistieron numerosos familiares y amigos. Entre los invitados no faltaron los padres del novio que pudieron salir ese día de la cárcel, donde cumplen condena por delitos de corrupción, para estar al lado de su hijo en uno de los momentos más importantes de su vida.

Son precisamente Luis Bárcenas (66) y Rosalía Iglesias (63), con permiso de la feliz pareja, los protagonistas de este vídeo que acaban de publicar los contrayentes en sus redes sociales. Y es que hasta ahora no se había filtrado ninguna imagen del matrimonio en la boda de su hijo. Se había puesto especial cuidado en ello para que nada ni nadie empañara ese día.

Con uno de los temas más populares del cantante Elvis Presley, Tell my why, de fondo, y una imagen de Willy y Loreto agarrados y mirándose fijamente a los ojos comienza el vídeo resumen de la boda. Desde la preparación de los novios en sus respectivas habitaciones, compartiendo momentos íntimos con sus familiares y amigos antes del 'Sí, quiero', hasta la fiesta de celebración, se suceden un sin fin de imágenes que plasman los instantes más especiales que se vivieron.

"Nos encontramos en un parpadeo, en una casualidad tan genuina y tan honesta que, sin darnos cuenta, en ese guiño de verano (y sin buscarlo) estábamos realmente encontrando al mejor compañero para esta vida loca. Te quiero tararear el resto de mi vida Guillermo Bárcenas. Gracias por enseñarme tanto", escribe la ya esposa del cantante bajo el vídeo.

Los padres de él

El paseíllo de los novios hasta llegar al altar siempre es uno de esos recuerdos que quedan grabados en la memoria. En el caso de Willy Bárcenas, más aún si cabe, teniendo en cuenta que gracias a un permiso penitenciario pudo ir del brazo de su madre, a la que por primera vez se le puede ver después de su última salida carcelaria en octubre de 2020. De esta fecha data su última imagen pública.

Muy guapa y elegante con un estilismo en rojo de pies a cabeza, Rosalía Iglesias desfila feliz junto a su hijo pequeño. El vestido elegido por la madrina es un diseño de gasa hasta los tobillos con escote asimétrico y una especie de capa a un lado. Lo combina con unos zapatos y un tocado en el mismo color.

Durante la ceremonia es ya cuando se puede ver a Luis Bárcenas, de traje oscuro, sentado en uno de los primeros bancos junto a su esposa. Los padres de Willy volverán a aparecer durante el posado de los novios con sus familiares. En uno de los frame se puede ver a los recién casados con sus respectivos padres.

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias durante el baile. Instagram

Uno de los momentos más llamativos es el del baile, ya que Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias se dejan grabar y fotografiar bailando muy juntos, apoyando una cabeza sobre la otra, ante la atenta mirada de los invitados y sin importarles el resto del mundo. Un instante, sin duda, muy especial y que hacía mucho tiempo que no vivían.

Iglesias ingresó en prisión el 8 de noviembre de 2020 para cumplir los cerca de 13 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo tras revisar la sentencia del caso Gürtel que dictó la Audiencia Nacional en 2018. El ex tesorero del PP lleva ya seis años en prisión tras ser condenado a 31 años por el mismo caso.

"Gracias a la vida, porque a pesar de los golpes recibidos y a tanta montaña rusa no han podido con nosotros. Tengo los mejores amigos, los padres más leales, el mejor trabajo del mundo y a la mujer de mi vida. Nada hubiera sido posible sin estar a tu lado Loreto Sesma", concluye Willy Bárcenas como texto del vídeo.

