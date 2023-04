Dos bodas, cuatro hijos y cinco importantes mujeres: la agitada vida amorosa del influyente juez Pedraz

"¿Por qué pretender el estereotipo de un amargado leguleyo e impedir que quien vive la vida y conoce tiene más libertad de mira? Tácticas para ejercer el máximo control social". Esta cita de Foucault, extraída de su libro Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, es el último tuit del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz (64 años).

30 palabras que desprenden un indudable aroma a declaración de intenciones, a deseo de hacer, bajo su libertad, aquello que le plaza. Y por qué no. Su señoría, responsable de velar por los derechos de todos, es un apasionado de la música, el cine, la literatura y, en última instancia, el arte. Se atreve incluso a pintar sus propios cuadros cuando halla un hueco entre su imposible agenda jurídica y su agitada vida personal.

En éste último aspecto, el influyente magistrado está de enhorabuena. Este pasado jueves, día 13 de abril, se conocía que esperaba su cuarto hijo, el primero junto a su actual pareja, la asesora Elena Hormigos (37). Así lo confirmó EL ESPAÑOL por fuentes del entorno de la pareja: "Al principio fue un susto, pero ahora están muy contentos".

Santiago Pedraz. Efe

Se embarca Pedraz con ilusión en este íntimo proyecto de paternidad junto a su flamante razón de amor. No es la primera vez, pues Santiago ha pasado por el altar dos veces, ha sido padre tres -la cuarta será en noviembre- y ha tenido, que se sepa, cinco importantes relaciones que hoy revisa este periódico.

1. Marisa Martín

El triple salto mortal del juez Pedraz a las páginas de la prensa del corazón tuvo lugar en el verano de 2021. Es por ello por lo que los datos de su vida sentimental anterior a ese instante son escasos. Su carta de presentación siempre han sido los fallos que ha emitido bajo el órgano jurisdiccional en el que ejerce su ilustre labor. Se conoce, eso sí, que su primera esposa fue Marisa Martín.

Con ella tuvo dos hijos: Santiago y Alejandro. Si bien Marisa y Santiago Jr. han decidido, voluntariamente, mantenerse en un discreto y respetable segundo plano, el pequeño de la casa entonces, Alejandro, se vio en los medios de comunicación por sus hitos en el deporte español. Álex Pedraz practica hockey sobre hielo desde que tiene siete años.

Santiago Pedraz.

En la adolescencia, se marchó a Finlandia a estudiar Bachillerato Internacional y en su regreso a nuestro país, empezó a estudiar Fisioterapia, una carrera que concilió con ser líder del proyecto del SAD Majadahonda, donde fue máximo goleador de la liga española en la temporada 2011/12. También fue fijo en la Selección Española de Hockey sobre patines y ganó ocho medallas como internacional.

En abril de 2022 contrajo matrimonio con Elima, una pediatra de profesión, en la iglesia medieval de Santa María de la Peña de Brihuega, Guadalajara, de donde son los padres de ella. A la boda acudió Santiago Pedraz con su pareja de aquel momento, Esther Doña (45).

2. Paula Arenas

Santiago Pedraz y su segunda esposa, la periodista Paula Arenas en noviembre de 2016. Gtres

Tras el divorcio, llegó otra importante relación para Pedraz. Junto a la filóloga y periodista Paula Arenas Martín-Abril (46) estuvo 20 años. Según publicó Look, durante las dos décadas de relación, ella fue un gran apoyo para él, a quien aconsejó, como experta en los medios, que no concediera demasiadas entrevistas.

Con ella tuvo a su tercer hijo, Nicolás Pedraz, que hoy tiene 13 años. La ruptura entre ellos no fue fácil. Desvela el citado medio que Paula abandonó la casa conyugal con su hijo y, pese al dolor infinito del juez, tenía claro que no quería volver con él. No hubo terceras personas.

3. Sylvia Córdoba

Santiago Pedraz y Sylvia Córdoba en la fiesta de 'Vanity Fair' en 2018. Gtres

En septiembre de 2018, sin necesidad de palabras -pues ya se sabe que una imagen vale más que mil de éstas- Santiago aparecía de la mano de la abogada Sylvia Córdoba en la fiesta ofrecida por la revista Vanity Fair. Se confirmaba entonces la separación de su segunda esposa, Paula Arenas, y se iniciaba una nueva etapa amorosa en el corazón del juez.

Tras un discreto tiempo juntos, Córdoba desveló que Pedraz había pedido su mano a sus padres, "como los caballeros de antes". El matrimonio no se llegó a llevar a cabo y Santiago decidió romper su relación con Sylvia a través de un método, cuando menos, reprobable: un email.

4. Esther Doña

Esther Doña y Santiago Pedraz el verano en que se descubrió que eran pareja. Gtres

Y entonces llegó ella. Esther Doña y Santiago Pedraz iniciaron un ferviente romance en el verano de 2021 que dejó en shock a todos los lectores de ¡HOLA!, la revista que confirmó que lo suyo era más que una amistad. Paseos por la capital, un yate en Ibiza y una exposición en redes sociales nunca antes vista para una persona con el rango que él desempeña.

Doña y Pedraz se conocían por el marido de ella, el recordado marqués de Griñón, que falleció de Covid en marzo de 2020, en la primera ola de la pandemia. Su afecto previo al amor quedó demostrado con las imágenes publicadas por la exmodelo en su libro, La vida de un gran hombre a través de mis ojos.

El 24 de agosto, la misma publicación que informaba del inicio de su relación desvelaba en su portada, con posado de los protagonistas y declaraciones por parte de ella, la noticia de su boda. Minutos después, el entorno de Pedraz lo desmentía, añadiendo que su romance con Doña llevaba semanas finiquitado. La marquesa viuda de Griñón dio la puntilla definitiva: "Santiago me dejó por un WhatsApp que decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate, besos'".

5. Elena Hormigos

Elena Hormigos, embarazada, accede junto a su pareja, Santiago Pedraz, a un restaurante de Madrid. Gtres

El 15 de febrero, Semana llevaba hasta su portada la información de la relación entre Santiago Pedraz y Elena Hormigos, una persona, antes entonces desconocida para el gran público. La mujer que le ha devuelto la sonrisa en el plano amoroso es asesora jurídica y trabaja en el Banco Caminos. Se conocieron, según pudo saber este diario por fuentes de total solvencia, "a través a amigos en común".

Está divorciada y su amor es tan efervescente, que incluso se han atrevido a hacerse el mismo tatuaje: el símbolo del infinito con el que, de alguna manera, quieren decir que siempre estarán juntos. Ahora la vida y el destino los une más que nunca. La pareja espera un hijo, el primero para ella y el cuarto para el magistrado que abrazará a su bebé cuando haya cumplido la simbólica cifra de 65 años.

