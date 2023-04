La emotiva foto de Máximo Huerta junto a su madre: "El mundo se derrumba y nosotros seguimos"

Este 2023 llegó cargado de novedades para él y con un cambio importante de vida y de prioridades. Máximo Huerta (52 años) se dedica en cuerpo y alma a cuidar de su madre, Clara, que está enferma, y ha aprendido a disfrutar de los pequeños momentos junto a ella. Éste que ha compartido con sus seguidores en las redes sociales es uno de ellos. En plena Semana Santa, su particular procesión son paseos cerca del mar, un rato sentados al aire libre aprovechando los rayos de sol y dedicarse miradas que lo dicen todo.

A veces Clara no le reconoce, ya que sufre demencia, pero el escritor se mantiene a su lado haciendo que su rutina sea lo más feliz y agradable posible. "Ahora mismo estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo, me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella", decía el pasado mes de enero durante una entrevista en televisión.

Máximo se ha trasladado a vivir a Buñol (Valencia), donde a principios de año abría su primera librería, que ha sido un auténtico éxito de público. Él y su novio, Juan Castillo, se turnan en el negocio para que el periodista pueda estar pendiente de Clara Hernández, la mujer que le dio la vida. Salen a dar una vuelta cuando pueden y ha sido precisamente una de estas pequeñas excursiones la que ha querido mostrar.

En la imagen sonríe tímidamente, al igual que su madre, vestida con una camiseta de rayas marineras y gafas de sol. Produce emoción verlos juntos y, más aún, leer el mensaje que Huerta escribe: "El mundo se derrumba y nosotros seguimos. A veces, como podemos. Otras, en la ficción de ser otros. Pero siempre en el recuerdo de saber qué hemos sido y de dónde venimos. Autorretrato de madre e hijo en el mar con perra a los pies".

Sus palabras denotan coraje y también resignación ante el inevitable paso del tiempo y los efectos de la ley natural en las personas. No lo importan las renuncias, quiere disfrutar de su madre, estar con ella. "He renunciado a muchas cosas. Por ello no me doy golpes de pecho, pero creo que hay que hacerlo. La cuido porque yo no me puedo quedar con la sensación de que no hice suficiente. Y eso sí que es egoísmo. Lo hago porque quiero quedarme tranquilo y feliz. He tenido que dejar Madrid, trabajos, no irme de viaje con mi pareja… Lo hago por ella y por mí, por los dos", decía en el programa de Risto Mejide (48) el pasado mes de enero.

Esta Semana Santa, Máximo Huerta compagina los ratos con Clara con otros momentos también muy felices como el que vivió hace unos días cuando recibió emocionado la distinción Hermano de Honor 2023 de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno en Valencia.

