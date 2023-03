Mámixo Huerta agradece a su pareja por ayudarlo con el cuidado de su madre: "Es una prueba de amor"

La vida de Máximo Huerta (52 años) transcurre entre su librería en Buñol (Valencia) y el cuidado de su madre, cuya su salud es bastante delicada. Por suerte, el escritor no está solo en este difícil proceso. A su lado se encuentra su pareja, Juan Castillo, quien lo ayuda en su negocio y con todo lo que implica la enfermedad de su pregenitora. Un bonito gesto de su parte que el que fuera ministro de Cultura ha reconocido públicamente.

Fue en el plató de Viernes Deluxe donde Máximo Huerta elogió a su pareja, además de hablar del estado de salud de Clara Hernández. "Ahora mismo estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo, me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella", expresó el escritor.

En este duro proceso, Juan, su novio, desempeña un papel fundamental. Agradecido por el enorme esfuerzo que ha hecho, Máximo Huerta aseguró: "No es fácil hacer lo que él está haciendo por mí, dejar su isla y venirse a vivir a un pueblo pequeño y estar conmigo en el cuidado de mi madre, una mujer que a veces no recuerda quién es él y por qué está en nuestra casa". Para el escritor, más que un bonito gesto "es una prueba de amor que pocas personas hacen".

Máximo Huerta y su novio, Juan, en una imagen publicada en Instagram. Redes sociales

[Máximo Huerta aclara cómo está su madre tras su paso por el hospital: el mensaje y la persona que lo ayudó]

Ese acto de generosidad ha hecho crecer un amor que comenzó hace cinco años y que hoy alcanza la plenitud. Máximo confesó a Jorge Javier Vázquez (52) que se siente afortunado de amar y ser amado por un persona por quien tiene "confianza absoluta" y, además "es guapo". Juan Castillo, en palabras del periodista, hace su vida "mucho más fácil".

La historia de amor de Máximo y su pareja no surgió de un día para otro. Tras conocerse, se reencontraron en la presentación de un libro escritor en Madrid y después comenzaron a salir. Eso sí, Juan llamó la atención del escritor desde el primer momento. Los presentó un amigo en común y el periodista vio en él a "una persona educada, elegante, con coquetería y una mirada potente", dijo en Viernes Deluxe.

Para Máximo, la clave para enamorarse no es otra que estar feliz. "Tienes que salir como cuando vas a comprar ya comido. Si estás tranquilo y no vas buscando quien aparece, alimenta para mucho", comentó el escritor valenciano a Jorge Javier.

La salud de su madre

Fue en diciembre de 2020 cuando Máximo Huerta habló por primera vez de la delicada salud de su madre. "Ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola", explicó en su momento al hacer balance sobre su último año. Entonces, el periodista también aprovechó para pedir un deseo para el 2021: "Que el tumor vaya bien, que no sea nada malo... No le pido nada más, me da igual todo".

Máximo Huerta y su madre. Una foto compartida por el escritor en sus redes sociales. Instagram

Desde aquello, Máximo se ha volcado en su progenitora, convirtiéndose en su mejor apoyo. De hecho, en alguna ocasión, ha tenido que cancelar su agenda para estar a su lado. Así ocurrió en febrero del año pasado, cuando Clara Hernández sufrió una caída y se rompió la cadera. Ocho meses más tarde, en octubre, la madre del escritor fue intervenida en el hospital La Fe de Valencia del tumor que le diagnosticaron en 2020. "Le han extirpado buena parte de un tumor que ha vuelto a crecer", explicó el exministro.

Hace pocas semanas, en un visita a El Hormiguero, Máximo Huerta desveló cuál era su situación actual. "Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo", confesó a Pablo Motos (57) al hablar sobre los problemas que padece: tumores, cáncer y demencia.

Poco después de su entrevista con Pablo Motos, Clara Hernández volvió a ingresar en el hospital por un nuevo bache de salud. Por suerte, logró recuperarse y salió horas después. "Respiro", confesó Máximo Huerta en sus redes sociales tras vivir el angustioso momento.

Sigue los temas que te interesan