1 de 10

La modelo ha reaparecido tras su operación de urgencia en sus redes sociales. Desde la cama del hospital, donde todavía permanece ingresada, Marisa Jara tranquiliza a sus seguidores asegurando que se encuentra razonablemente bien y explicando lo que ha pasado. Se la nota cansada, pero levanta la mano en señal de victoria.

"Familia, no tengo muchas fuerzas, pero os quería escribir desde el hospital. Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño. Se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte. Quiero darle las gracias al doctor Manuel García de Loma y a su equipo. También a mi familia por tanto amor. Miguel, eres mi vida entera junto a mi Tomasito; ¡no os puedo amar más!", confiesa haciendo referencia a su parea y su hijo en la última parte del texto.