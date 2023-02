1 de 10

El pasado otoño, Sara Carbonero tuvo que despedirse de su último proyecto profesional, su programa de radio Que siga el baile, que llegaba a su fin tras dos temporadas. Lejos de detenerse, ha estado centrada en sus otras facetas, cuidándose mucho y mimando a sus seguidores de Instagram.

Con ellos ha compartido un esperado reencuentro que la ha llevado a sus inicios en el mundo de la comunicación, a una etapa que quedó atrás hace años y que ha vuelto a vivir con mucha ilusión. En la que imagen que ha compartido se la puede ver con los que eran sus compañeros en Telecinco: Isabel Jiménez, Matías Prats Jr. y David Cantero, entre otros. Pero no han sido sus últimos acompañantes, pues ha ido al plató con sus dos hijos.

"Dice Sabina que 'al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver'. Hoy tengo que llevarle la contraria, porque ha sido un placer y un chute de energía enorme visitar y abrazar a mis ex compañeros de informativos. Muchas emociones, mucha complicidad, mucho cariño y la misma profesionalidad y buen rollo de siempre. Pero lo mejor de todo ha sido ver sus caras de emoción, contarles y enseñarles desde dentro cómo fue una maravillosa etapa en la vida de su mamá. Gracias a todas las personas con las que me he cruzado hoy y me han hecho sentir en casa. Qué bonita la vida".