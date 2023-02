Ana Boyer se pone elegante con el vestido más sobrio y rebajado creado por su hermana, Tamara Falcó

De todos los miembros de la familia Preysler, Ana Boyer (33 años) puede presumir de ser la más discreta. Mientras que las noticias sobre su madre, Isabel Preysler (71) o su hermana mayor, Tamara Falcó (41), son más que habituales, sobre ella apenas se conocen novedades. De hecho, cuando las hay es ella misma quien las desvela a través de sus redes sociales, una plataforma que ha convertido en una ventana para que sus admiradoras puedan saber las últimas novedades de su vida.

Si bien de vez en cuando desvela detalles de su vida más privada, Ana suele aprovechar sus publicaciones para mostrar sus últimas adquisiciones de moda, demostrando que ella también ha heredado el buen gusto de su madre.

Con su último look ha conseguido miles de 'Me gusta' en apenas unas horas, pues no solo es un estilismo muy favorecedor que se puede llevar en una gran cantidad de ocasiones diferentes, también está firmado por la que seguro es su diseñadora preferida: su hermana Tamara.

La pieza clave es el vestido Xiquena, una pieza de estilo elegante y sobrio creada por la marquesa de Griñón para la firma Pedro del Hierro. De color azul marino, casi negro, este traje está confeccionado en punto y destaca por su cuello alto y ancho, su manga larga recta y su largo midi. Como elementos decorativos cuenta con un cinturón que se anuda a un lateral, y que remanca la cintura, y aberturas en la falda.

Ana Boyer ha creado un look total black con él al combinarlo con unas botas altas negras, de suena plana, formando un cómodo estilismo perfecto tanto para el día a día como para una jornada de compras.

Lo mejor de este vestido es su precio, pues se encuentra de rebajas. En la página web de la marca está disponible con un 71% de descuento y es que ha pasado de valer 169 euros a 49 euros. Se encuentra en las tallas S, M y L. Curiosamente también se puede encontrar en la web de Tamara Falcó, donde su coste es superior: 135 euros tras una rebaja del 20%.

Este traje está confeccionado con una mezcla de materiales sintéticos y naturales. Como cuidados para mantenerlo como el primer día, desde Pedro del Hierro se recomienda lavarlo a máquina aun máximo de 40 grados, con un programa de centrifugado corto, y no meterlo en la secadora.

