Rita Maestre y Manuel Guedán se convierten en padres por primera vez

Rita Maestre (34 años) se ha convertido en madre de su primera hija junto a su marido, Manuel Guedán (37). La candidata a alcaldía por Más Madrid ha dado a luz en uno de los hospitales públicos de la capital como ya anunció que haría para defender la Sanidad.

"Madrid tiene una nueva vecina y yo estoy inmensamente feliz. Las dos estamos muy bien, y su padre y yo muy agradecidos al extraordinario personal del hospital público 12 de Octubre, especialmente a su equipo de matronas. Con muchas ganas de lo que viene", ha escrito Rita Maestre en la mañana de este miércoles, 22 de febrero, junto a una fotografía publicada en su perfil de Instagram en la que sólo se le ve la mitad del cuerpo a la recién nacida.

Según pudo saber EL ESPAÑOL en primicia, la política ingresaba en el hospital un día antes de anunciar la feliz noticia. Este periódico pudo conocer que, desde este pasado martes, 21 de febrero, Rita Maestre se encontraba de parto.

Era este medio quien daba la noticia de su embarazo en exclusiva el pasado 15 de agosto de 2022. Por aquel entonces la política acababa de cumplir su tercer mes de gestación y aseguraba encontrarse fenomenal. De hecho, ha sido así durante los nueve meses, ya que como ella misma explicaba a este periódico días antes de salir de cuentas, salvo algunos momentos puntuales ha tenido un embarazo muy bueno: "Quitando el primer trimestre, he tenido mucha suerte. No he tenido ninguna complicación médica. El embarazo me ha sentado bien, me ha dado muchísima energía, de hecho. Yo ya suelo ser una persona muy activa, pero estos meses han sido de locura".

Esto le ha permitido no bajar el ritmo y ha trabajado hasta el último día sin descanso. Las elecciones municipales serán el próximo mes de mayo y Rita ha querido cumplir con la apretada agenda que supone una campaña electoral. Hasta su misma entrada en el hospital para dar a luz ha estado compartiendo contenido político en sus redes sociales.

La política ha asegurado que volverá a la actividad tras unas semanas de descanso después de su parto. Confesaba a este periódico que será su marido quien se encargue de la niña mientras ella vuelve a su trabajo. "Vamos a repartir el cuidado del bebé con el padre de la criatura y dividiendo el permiso. Los dos pasaremos unas cuantas semanas en casa y luego yo me reincorporaré al trabajo y se quedará él. Yo recuperaré más adelante las semanas que me queden por disfrutar. Voy a hacer algo tan habitual y a la vez tan heroico como miles de madres en España desde hace mucho: trabajar y ser madre a la vez".

La pareja, se dio el 'sí, quiero' en una espectacular finca en la localidad toledana de Lucillos el 1 de septiembre de 2018. Manuel Guedán es doctor en Literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja en Lengua de Trapo.

