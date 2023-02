6 de 10

La actriz, que recientemente anunciaba que está esperando su segundo hijo, aprovecha un paseo matinal con su perra Rumba para hacerse un selfie sin una gota de maquillaje, mostrando su belleza sin aditivos. Inma Cuesta lleva un look casual, como corresponde al momento, y defiende la naturalidad, como ha hecho en los pasados Goya su compañera Sara Sálamo. Precisamente para defenderla de las críticas, Inma ha dicho: "¿Puede una mujer maquillarse cuando quiera y no como algo obligatorio para sentirse guapa? Parece ser que no".