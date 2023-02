Ya ha llegado el día marcado en rojo en el calendario de los enamorados: San Valentín. Este martes, 14 de febrero, los bombones y las flores vuelven a convertirse en los protagonistas de una jornada en la que el amor se celebra por todo lo alto. Si bien son muchas las parejas VIP que aprovecharán para hacer un plan especial, para otros tantos será un día como cualquier otro.

Son guapos, famosos, forman parte del exclusivo grupo de la jet set y alguno de ellos hasta forma parte de una familia noble, pero no han tenido suerte en el amor. EL ESPAÑOL ha elaborado una lista protagonizada por nueve hombres muy conocidos del panorama nacional a los que Cupido no ha dirigido sus flechas y que, por no haber pasado por el altar, tienen el mismo estado civil: solteros de oro.

