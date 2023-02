3 de 8

La protagonista de Los Gipsy Kings está de enhorabuena. Su segundo hijo, al que han llamado Antonio, nació el 5 de febrero por la noche mediante cesárea y se encuentra en perfecto estado. Eso sí, el pequeño ha venido con sorpresa como anuncia Noemí Salazar en su perfil de Instagram junto a varias imágenes del parto.

"Soy un poco distinto a como mi familia me imaginaba ya que he salido rubio platino, y parece ser que tengo los ojos muy claritos, pero para eso habrá que esperar. Me han dicho mis papis que lleváis esperándome con mucha ilusión y amor todos estos meses. Muchas gracias por todo el amor y cariño a todos mis titos virtuales", escribe.