Frank Cuesta se rompe dos costillas tras sufrir un accidente en su santuario de animales en Tailandia

Frank Cuesta (51 años) ha sufrido un inesperado accidente en su santuario de animales en Tailandia. Según anunció él mismo este domingo, 22 de enero, a través de su cuenta de Twitter, "debido a una desavenencia", terminó con dos costillas rotas y un desgarro muscular importante.

No dio mayores detalles, pero sus palabras generaron gran preocupación en sus seguidores. Los comentarios no tardaron en aparecer y tras el tuit, un sinfín de usuarios le desearon una pronta recuperación, esperando que no se tratara de ninguna gravedad. Algunos piensan que los avestruces a los que cuida podrían haber sido los causantes del accidente. Pero Frank Cuesta, hasta ahora, no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

Aunque sí se ha mantenido activo en su cuenta de Twitter, el televisivo sólo la ha utilizado para comentar otros temas de actualidad, ajenos a su accidente. A su Instagram, de momento, no ha recurrido.

Debido a una desavenencia en el santuario, he terminado con dos costillas rotas y un desgarro muscular importante. — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 22, 2023

[Frank Cuesta, mordido por una víbora letal y a punto de perder el dedo]



No es la primera vez que el presentador de Frank de la Jungla sufre un accidente con los avestruces. De ahí la suposición de algunos de sus seguidores. El pasado verano se viralizó un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram en el que se apreciaba cómo una de estas aves lo arrollaba mientras él caminaba. El herpetólogo se lo tomaba con humor y escribía junto al clip: "Se busca asistente para el santuario. El trabajo es tranquilo y sin contratiempos".

Frank Cuesta lleva varios años dedicado a la protección de los animales en Tailandia. Sus redes sociales, de hecho, se han convertido en su mejor plataforma para darle visibilidad a la causa. El herpetólogo tiene un santuario de 25 hectáreas donde ha construido un complejo, lagos y canales artificiales para acoger diferentes especies y prepararlos para su liberación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Cuesta (@cuestafrank)

De momento no pretende regresar a la televisión y ha convertido su cuenta de YouTube en su canal principal. Lleva por nombre 'Santuario Libertad' y cuenta con casi tres millones de suscriptores.

Entre 2017 y 2018, cuando todavía hacía el programa Wild Frank, el que fuera entrenador de tenis sufrió otros tantos accidentes provocados por los animales. Entonces lo mordieron varias serpientes de pitón mientras intentaba rescatarlas o cuando les aplicaba alguna medicación. Ninguno de estos acabó con su compromiso con diferentes especies y a día de hoy sigue trabajando en pro de la naturaleza.

Sigue los temas que te interesan