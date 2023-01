7 de 10

Juan Peña es uno de los grandes cantantes españoles, y sus amigos se cuentan por miles. Especialmente ilusión le hizo ver aparecer en uno de sus espectáculos a Pepe Hidalgo. Así lo ha compartido en sus redes: "No tengo palabras, que salga de su casa expresamente para venir a verme cantar… es que te tengo que querer, a ti y a todos los tuyos. Porque siempre me habéis apoyado y querido desde el principio. Porque no se me olvidan tantos momentos vividos tanto en España, como los que seguimos viviendo en Dominicana. Recuerdo ese día que le canté en tu casa a Naomi Campell, cuando fuimos a cantar a Denzel Washington… Amigos, la familia que uno elige. Algún diga grabaré tu canción, no lo dudes. Os quiero: Pepe Hidalgo, Pepe aviones, como queráis llamarlo, yo le llamo mi amigo".