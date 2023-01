1 de 4

La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva llegaba acompañada de un romántico viaje a Laponia y la revista ofrece algunas imágenes no vistas de esa romántica escapada. "Espero que Íñigo no me falle", dice la marquesa de Griñón. Él le responde con firmeza: "Mi prioridad eres tú y nuestro proyecto de familia". No son los únicos protagonistas de la portada de Lecturas, que desvelada cómo se gestó la canción de Shakira sobre Piqué y Clara Chía. Además, unas instantáneas de Froilán viajando a Abu Dabi para encontrarse con su abuelo, el rey Emérito. Permanecerá allí al menos hasta verano y finalizará sus estudios de manera online. Para terminar, la crónica del entierro de Constantino II de Grecia escrita por Pilar Eyre en la que asegura que, pese a la foto amistosa entre Letizia y Marie Chantal, "siguen sin tragarse".