Íñigo Onieva, tras volver con Tamara Falcó: "Mi único objetivo es hacerte feliz cada nanosegundo de tu vida"

Hace una semana, Tamara Falcó (41 años) e Íñigo Onieva (33) sorprendían a propios y extraños tras confirmarse que habían retomado su relación después de aquel beso infiel que protagonizó el empresario. Un regreso sentimental que se produjo poco antes de que finalizara el 2022 y que ha estado acompañado de una exclusiva escapada, tal y como adelantó EL ESPAÑOL. Ahora, la pareja ha presumido de este espectacular viaje en las redes sociales, dedicándose unas palabras de amor.

Laponia, Finlandia, ha sido el escenario escogido por la socialité y el empresario. Primero lo desvelaba él, en un story, y después ella, con varias imágenes compartidas en un álbum. Tamara Falcó ha dejado constancia de su primer beso público tras esta nueva oportunidad y del lugar exacto en el que disfrutaron de su regreso como pareja. La marquesa de Griñón ha sido breve y únicamente se ha limitado a escribir las bondades del Polo Norte.

Íñigo, en cambio, se ha valido de sus propias fotos para dedicarle unas cariñosas palabras a Tamara y a quienes, a pesar de todo, han apostado por su amor. Tras el story, el empresario ha colgado varias instantáneas acompañadas de un largo texto que ha titulado: "Hasta el fin del mundo juntos", haciendo un juego de palabras con el escenario de su escapada -Finland-.

[Tamara Falcó e Íñigo Onieva, escapada romántica fuera de España: los detalles y el objetivo real de este viaje]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

"El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace más fuertes", ha escrito Onieva, quien asegura haber salido fortalecido y "lleno de felicidad" tras la polémica ruptura.

Confiesa que ha sido "el episodio más duro y desagradable" de su vida. Pero ahora, cuatro meses después de aquello, prefiere quedarse con lo bueno. "Ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que no quiero", ha confesado el empresario.

"Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual", ha continuado Íñigo. Hoy, las únicas prioridades del empresario son Tamara, su felicidad y su "proyecto conjunto de pareja y de familia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

En este punto, Onieva ha compartido: "Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nanosegundo'. Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, todo".

Ahora, Íñigo se considera "el hombre más afortunado del mundo" y siente absoluta admiración por su novia. "Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down", ha escrito. Cariñoso, ha añadido: "Te quiero, mi amor".

El empresario no ha perdido la oportunidad y razón de esta publicación para agradecer a quienes han permanecido a su lado, cuando su imagen no fue la más correcta. "Quiero dar las gracias de corazón a todos los que habéis estado apoyándome, dándome cariño y fuerzas durante estos meses. Familia, amigos, compañeros de trabajo, periodistas, pero también todos aquellos desconocidos que habéis dedicado unos minutos para mandarme unas lineas de cariño al inbox, he recibido auténticas maravillas. Gracias", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan