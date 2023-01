10 de 10

Al fin es una realidad. El escritor ha abierto las puertas de su librería en Buñol (Valencia) y no puede estar más orgulloso y emocionado. Es su proyecto más especial: "La he creado como quien escribe una novela, construyendo cada parte como un capítulo. Me gustaría que la gente abriera la puerta de la forma que abren un libro. Como dijo Whitman, un libro que conduce a un mundo mágico en su imaginación".