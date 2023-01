1 de 10

La noche de este pasado martes, 3 de enero, Laura Escanes compartía una imagen, producto de una colaboración con una conocida firma de belleza. En la instantánea , tal y como explicaba, se mostraba "sin filtros y sin gota de maquillaje" para desvelar el resultado del sérum y que utilizaba. Aunque se trataba de una foto por trabajo, la publicación enloqueció sus seguidores. Fueron muchos los que la criticaron por decir que aparecía sin maquillaje ni filtros, aludiendo que sus pestañas no eran reales y que en algún momento se ha realizado algún retoque que ha 'acabado' con su naturalidad.

Ante la ola de comentarios, horas más tarde la influencer apareció en sus stories con el siguiente comentario: "Es una foto sin filtros y sin maquillaje. Con mis marcas de acné y mis manchas. También llevo extensiones de pestañas, sí. Y también me he hecho algún retoque de botox o ácido hialurónico. También lo he dicho sin problema cuando ha sido así. ¿Y? ¿Ya no puedo decir que subo una foto sin maquillaje ni filtros?