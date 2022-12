Dabiz Muñoz se enfunda el vestido inspirado en una libélula que lució Pedroche en 2021: así le queda

Dabiz Muñoz (42 años) sigue fiel a su tradición de todos los años: 'calentar' la aparición de su mujer, Cristina Pedroche (34), en las Campanadas de Antena 3. Lo hace enfundándose el traje que ella lució el año anterior.

Al más puro estilo y pose de Pedroche, Muñoz se ha probado el vestido inspirado en la metamorfosis de los insectos, y que recrea una libélula, que Pedroche lució el año pasado, 31 de diciembre de 2021, en la Puerta del Sol de Madrid.

"Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamuroso, sensual y peligrosamente atractivo. Hola, Cristina Pedroche, no te pido que lo superes, sólo iguálamelo esta noche si puedes…", ha posteado el afamado chef en su Instagram, al tiempo que ha colgado la imagen en la que luce el vestido, una pieza de museo perteneciente al malogrado diseñador Manuel Piña.

[Cristina Pedroche, tras filtrarse su embarazo: "No nos han dejado dar la noticia y eso nos ha puesto tristes"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

Cabe recordar que Pedroche, por primera vez desde que empezase a conducir las Campanadas, optó por lucir un diseño ya existente, y no una creación exclusiva para ella, para rememorar la figura de Manuel Piña, referente de la moda española, que falleció en 1994.

Su secreto mejor guardado en 2021 fue una pieza de museo; perteneciente a la colección que Piña legó con su muerte a Manzanares -Ciudad Real-, su pueblo natal, que actualmente la atesora en un museo que lleva su nombre. De este modo, el estilismo de Josie -fiel artífice, año tras año, de la arrolladora Pedroche- fue un homenaje al diseñador manchego y se trató de un diálogo entre el vestido de Piña, una capa alada creada por Buj Studio y los complementos de Manuel Albarrán.

El vestido pertenecía a la colección primavera-verano 1991, la última presentada por Manuel Piña en la Pasarela Cibeles, y estaba inspirada en los insectos y reptiles. Este rompedor diseño, con grandes aires futuristas, significó para Cristina un salto cualitativo después de siete años trabajando junto a Josie.

Las reacciones a la publicación de Dabiz Muñoz no se han hecho esperar: "Que sepas que espero todo el año para esto", "Ídolo absoluto", "Sin palabras", "Estás muy buena, ¿eh? Cuidado", "Casi creas tanta expectación con esta foto como Cristina esta noche", "El mejor de todo, sin duda". Josie, el diseñador de Pedroche, con gran sentido del humor, le ha hecho ver: "Y un año más te queda mejor a ti...".

El gran 2023 para la pareja

Este pasado 30 de diciembre de 2022, Cristina y Dabiz han anunciado, pletóricos, a través de sus respectivas redes sociales, que están esperando su primer hijo en común.

"No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas, y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia, que no sabía nada. Además de que todavía no era seguro decirlo", comienza su comunicado conjunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Para añadir: "Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aún así, estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es sólo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".

Fue este pasado miércoles, 28 de diciembre, cuando una revista del corazón, Lecturas, anunciaba en exclusiva que Pedroche estaba embarazada. Una información que, según el semanario, la de Vallecas iba a hacer oficial, a bombo y platillo, durante la presentación de las Campanadas en Antena 3.

La historia de amor entre la presentadora y el chef comenzó cuando coincidieron en un showroom de una marca deportiva y empezaron a salir en diciembre de 2014. Un flechazo que acabó con una íntima, casual y hogareña boda el 24 de octubre del 2015 y desde entonces, Cristina y David se han convertido en inseparables.

Sigue los temas que te interesan