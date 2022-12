1 de 10

¿Podrían estar Paula Echevarría y Miguel Torres más felices? Posiblemente no y es que han podido disfrutar de la Nochebuena en familia. "All I want for Christmas is you. ¡Feliz Navidad! Mis mejores deseos para todos", ha escrito la actriz junto a una fotografía en la que aparece con sus dos hijos, Daniella y Miguel, y su novio.