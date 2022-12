Amaia Montero da la última hora sobre su estado de salud: "Sigo recuperándome, pero volveré"

Tras permanecer un mes ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra, Amaia Montero (46 años) ha retomado las riendas de su vida mientras continúa con su recuperación. Así lo informaba EL ESPAÑOL a finales de noviembre y ahora lo confirma la propia cantante mediante una conversación con el presentador Kiko Hernández (46).

Esta semana, el televisivo hacía referencia a ella en la programación de Sálvame, enviándole toda su fuerza y mostrándose convencido de que volverá aún más fuerte que antes y con un "discazo". Kiko daba su opinión sin imaginar que Amaia Montero escucharía sus palabras. Pero lo cierto es que la artista estaba viendo el espacio de Telecinco y quiso contactar con el presentador para desvelar los detalles de su estado de salud.

Este pasado jueves, 22 de diciembre, a final de la programación de Sálvame, Kiko Hernández compartía el mensaje que le enviaba Amaia Montero horas antes. "He visto el programa y me ha encantado lo que has dicho porque, además, es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo". A sus palabras, el televisivo le respondía públicamente: "Recupérate Amaia, que eres muy grande. Y tienes que venir aquí a presentar tu nuevo disco, totalmente recuperada".

Amaia Montero cuando reapareció en sus redes sociales. Instagram

El mensaje de Amaia Montero llegaba después de que Sálvame compartiera algunas imágenes suyas en las que, según explicaba Adela González (49), su aspecto era "bastante preocupante". Además, tal y como declaraba un testigo, la cantante, "iba un poco desorientada. Iba con un amigo con la cara un poco ida". Kiko Hernández, sin embargo, la defendía y aseguraba que va a tener un gran regreso en la música. "Está muy bien recuperarse y coger fuerzas", comentaba el presentador.

De acuerdo con la información que ofrecía este periódico el pasado noviembre, tras permanecer un mes ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra, Amaia se encontraba "fuerte y decidida". Además, había retomado las riendas de su nueva vida eliminando de su red social Instagram aquella fotografía que alarmó a propios y extraños. Una instantánea en la que la artista no se encontraba en su mejor momento y aparecía en su perfil de Instagram completamente demacrada, sin maquillaje y sin peinar, con ojeras y un rostro cansado.

Esta preocupante publicación contrastaba por completo con la fotografía que subió a sus stories de Instagram el pasado 8 de diciembre. La cantante reaparecía en sus redes sociales muy natural, sonriente y relajada, mientras daba un paseo en barco por su tierra natal. Amaia se mostraba visiblemente recuperada del cuadro de estrés que la llevó a permanecer un mes ingresada en la Clínica de Navarra y acompañaba el post con la canción Otro día más sin verte de Jon Secada.

Según la última información que llegó a este medio, Amaia Montero sólo desea "mirar al futuro" con ilusión y esperanza. El trabajo es su mayor bálsamo y así lo ha demostrado con el mensaje enviado a Kiko Hernández.

