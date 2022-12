Enrique del Pozo desvela que ha estado 10 días ingresado: "Todavía tengo problemas para respirar"

El colaborador y cantante Enrique del Pozo (65 años) está atravesando una difícil época desde el punto de vista de la salud. El artista ha estado una semana ingresado en el hospital y ha vivido unos días muy complicados.

Así lo ha hecho público en sus redes sociales: "Ha sido una semana ingresado muy dura. En casa ahora siguiendo tratamiento y reposo. Todo bien con tiempo, pero hay un cambio absoluto de vida".

Y añade a golpe de post: "Más dedicarme tiempo y energía a mí mismo. Gracias a los que en privado me habéis abrazado cada día y a los mejores: los médicos, enfermeras, camilleros, celadores, etc. Gracias, Sanidad Publica". Si bien es cierto que Enrique del Pozo no desvela en este escrito en su Instagram el motivo de su ingreso, sí lo confiesa cuando EL ESPAÑOL se pone en contacto con él para interesarse por su estado.

"No es Covid. Ha sido una neumonía muy, muy dura con problemas tremendos de falta de oxígeno. Momentos difíciles. Han sido 10 días difíciles, pero se ha superado con un gran equipo en el hospital. He podido volver a casa, aunque queda una recuperación de semanas de reposo. Todavía tengo problemas para respirar".

Este bache de salud acontece en un buen momento personal y profesional para Enrique del Pozo. A nivel personal, está felizmente enamorado de su razón de amor, Rubén Sánchez Montesinos (40), el primer atleta culturista abiertamente homosexual.

Enrique del Pozo junto a su pareja sentimental, Rubén Sánchez Montesinos, en una imagen de archivo fechada en septiembre de 2021. Gtres

"Llegó en un momento en que no me esperaba empezar una relación. Venía de un cambio de país. No estaba en mis planes. Tampoco soy una persona de prejuicios en absoluto. (...) Nos queremos mucho, aunque algunas discusiones hay, como cualquier pareja. Lo quiero y me siento muy querido. Es un hombre muy trabajador que ha luchado mucho. Está estudiando Arte Dramático ahora", se confesó Del Pozo con EL ESPAÑOL en su conversación con este periódico, fechada a inicios del pasado mes de noviembre.

Profesionalmente, Enrique está imparable. Así lo anunció a este medio: "Estoy muy feliz de anunciar que voy a trabajar como actor en El Cas Angelus, la fascinación de Dalí. Es una historia real de Salvador Dalí y Gala. El protagonista y director es Joan Frank Charansonnet, que hace de Dalí. Montse Alcoverro es la coprotagonista y hace de Gala. Yo soy el íntimo amigo de Dalí".

Existe, además, otra oferta laboral que le tiene muy ilusionado: "Me las han propuesto dos veces, pero no quise. Ahora sí. Si encuentro a alguien que me lo plantee, alguien con quien yo pueda hablar, estoy abierto. Hay mucho que contar".

