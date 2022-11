Así es Bruna, la hija trapera de Aitana Sánchez-Gijón que denunció haber sido agredida por cinco policías

20 años de matrimonio cumplieron el pasado 7 de septiembre la admirada actriz Aitana Sánchez-Gijón (54 años) y el artista plástico argentino Guillermo Papin Luccadane (62). La boda se celebró en la finca extremeña de Rocamador, regentada en aquel momento por la familia Bosé.

50 invitados, entre los que se encontraban Emma Suárez (58) o Imanol Arias (66), fueron testigos de aquel enlace civil. Fruto del amor de la pareja llegaron al mundo dos hijos: el primogénito, Teo (21), y la benjamina, Bruna, que el próximo mes de enero cumplirá 19 años.

Bruna Lucadamo, que ha adaptado el apellido de su padre a una forma un poco más comercial, ha querido continuar con la estela artística de sus progenitores aunque en un plano diferente a la pintura. Tampoco tiene todas sus energías centradas en la centrada en la interpretación. No obstante, ya ha participado en cortos como Dime y El semblante.

Lo suyo es la música y así lo muestra ella en sus redes sociales. Hasta el momento, su mejor plataforma para promocionar sus nuevos temas. La pequeña de la casa de los Luccadane Sánchez-Gijón está, además, de enhorabuena. Este martes, día 22 de noviembre, a las 23:59 de la noche estrena su flamante canción: Alas.

Para cebar este single, Lucadamo ha elegido la mejor de las estrategias, utilizar el conocido rostro de su madre y postearlo en la red de social de moda entre los jóvenes: TikTok. El vídeo ya se ha hecho viral aunque, por supuesto, los seguidores de la trapera sólo han podido ver la reacción de la querida actriz sin escuchar el tema.

El productor no es otro que su hermano mayor, Teo Lucadamo, con quien no sólo mantiene una excelente relación familiar, sino que además también se compenetran increíblemente bien en el plano musical. Orgullosa, así lo contaba Bruna en sus redes.

"El 22 de noviembre a las 23:59 saco single producido por mi querido hermano, Teo Lucadamo. ¿Hay ganas? Hacédmelo saber", escribía la joven en su cuenta de Instagram, donde ya supera la barrera de los 4.300 seguidores.

Entre los comentarios, unos emojis de su madre, aplaudiendo con admiración, o de Asier Etxeandia (47), gran amigo de la familia, casi como un tío para Bruna y Teo. "Esto va a ser oro, lo sé", firmaba el actor de Bilbao.

Alas no es la primera canción de Bruna. El año pasado publicó Mamma mia, un tema dedicado a su madre, que recogía frases como estas: "No te enfades, mamma mia, todavía soy un niño / Mamma Mia / No te canto con cariño, te canto con devoción / Mi grandísima y preciada fuente de inspiración / Cuando sales en escena brillas tanto como el sol / Y si preparas la escena mientras papá canta gol".

En el grupo de amigos de Teo y Bruna se encuentra también está Dora (18), la hija mayor nacida de la relación entre la malograda artista Bimba Bosé y el productor musical Diego Postigo (48).

A principios de este año, Bruna cumplió 18 años y su madre, Aitana Sánchez-Gijón, publicó un post en su cuenta de Instagram en el que no sólo la felicitaba, sino que le escribía unas emotivas palabras junto a una preciosa fotografía.

"Hoy mi cachorra cumple dieciocho años. Y yo no puedo sentirme más orgullosa de ella. ¡Felicidades, Bru!", escribió la actriz junto a una instantánea en la que su pequeña sale sonriendo.

La agresión policial

El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, festivo nacional en España. Esa noche, habida cuenta de que el 2, en Madrid, también es una jornada no laboral por ser el Día de la Comunidad, mucha gente aprovecha para salir sin prisa de tener que trabajar a la mañana siguiente.

Tras unas horas en una plaza con amigos, Bruna denunció haber sido agredida por un grupo de cinco policías armados con porras. La imagen la subió a sus redes sociales, donde además desveló que "estas personas son las que se supone que están para servirnos y protegernos, pues, sinceramente, ahora les tengo pánico".

"Sé que no todos son así [...] pero lo que no tiene ningún tipo de justificación es que se dé de hostias a una chavala de 18 años con las manos en alto pidiendo clemencia. [...] Es un comportamiento muy cercano al fascismo", continuaba su post. Y concluyó: "Si veis a policías con porras, corred, porque da igual si no estáis haciendo nada, que os van a zurrar igual. Es algo que he aprendido".

