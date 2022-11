Tamara Falcó, "ilusionada" con la celebración de su 41 cumpleaños: descubrimos su plan

Tamara Falcó cumple 41 años este domingo, 20 de noviembre. Una celebración que, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, nada tendrá que ver con la majestuosa fiesta que llevó a cabo en 2021, cuando dio inicio a sus cuatro décadas.

Tal y como comentó la marquesa de Griñón este pasado martes, 15 de noviembre, durante el lanzamiento de su nueva colección con Pedro del Hierro, festejará su cumpleaños de una manera muy distinta a la del año pasado, cuando reunió a sus familiares y amigos más vip en el palacio de Santoña de Madrid. Eso sí, tiene muchas ganas de celebrarlo.

"Lo voy a celebrar de una forma distinta, y la verdad es que me apetece todo. Me he organizado de una forma completamente diferente a la del año pasado y estoy bastante ilusionada", comentó Tamara Falcó, sin querer desvelar mayores detalles, en un encuentro con los medios al que asistió este periódico.

Tamara Falcó en el lanzamiento de su reciente propuesta de moda. Gtres

Este año, la celebración de su cumpleaños también estará marcado por la ausencia de Íñigo Onieva (33), con quien rompió su compromiso el pasado mes de septiembre después de que se filtraran unas imágenes del empresario besando a una mujer que no era ella. Entonces, Tamara vivió sus días más convulsos y pasó de la felicidad al llanto en solo horas.

Ahora, un mes y medio después, la marquesa de Griñón ha conseguido sanar el dolor la tristeza gracias al apoyo de sus seres queridos y a su fe. "Mi familia, mis sobrinos que son lo máximo, mi madre que es un pilar gigante y mis amigas. No he estado casi sola ni un momento", reconoció la socialité durante el mencionado evento. "Ha sido rápido gracias a la Virgen. Después del retiro en Lourdes me sentí con una fuerza que no era mía. Lo he llevado de una forma que podría haber sido peor", añadió.

Aunque evitó entrar en detalles sobre la posibilidad de que Íñigo Onieva la felicite en su cumpleaños, en un intento de acercamiento, Tamra Falcó sí dejó claro que no se lo ha dejado tan fácil al empresario. Tal y como comentó a los medios, una de las decisiones que tomó tras romper con su exnovio, fue cambiar de número de teléfono.

Y es que, a día de hoy, sea cual sea la situación y estrategia de Íñigo, la marquesa de Griñón no ve posible una reconciliación. "Por prescripción facultativa", según ella misma comentó en su encuentro con la prensa, no mantiene ningún tipo de relación con el joven empresario. "Yo sola estoy fenomenal", dijo entonces la diseñadora.

Actualmente, Tamara Falcó se mantiene enfocada en otros proyectos. Además de centrarse en los planes de su 41 cumpleaños, acaba de lanzar su nueva colección con Pedro del Hierro y baraja la posibilidad de lanzar la segunda temporada de su serie en Netflix, aunque todavía no tiene seguridad de ello.

Tamara Falcó junto su familia e Íñigo Onieva en la celebración de su 40 cumpleaños. Gtres

Su 40 cumpleaños

Hace un año, la hija de Isabel Preysler (71) celebró su 40 cumpleaños por todo lo alto. Lo hizo de la mano de la revista Telva, encargada de organizar su fiesta en el Palacio de Santoña de Madrid. El lugar se engalanó para la ocasión y acogió a 150 invitados, entre familiares y amigos. Destacó la presencia de rostros habituales del papel couché, como Ana Boyer (33), Isabelle Junot (31), Vicky Martín Berrocal (49), entre otros.

Entonces, Tamara Falcó disfrutaba de un momento pleno en su relación amorosa. Junto a Íñigo vivía un verdadero cuento de hadas que, sin tapujos, demostró ante sus invitados. La expareja protagonizó un beso frente a las cámaras y posaron en familia.

