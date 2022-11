Encarnita Polo lanza un mensaje homófobo y despierta la furia de las redes: "No soporto la pluma"

Tras una larga temporada retirada del foco público, la mítica cantante Encarnita Polo (83 años) ha reaparecido en el programa Socialité para denunciar su precaria situación económica y pedir una oportunidad laboral con la cual pueda vivir dignamente. Según ha desvelado en el programa presentado por María Patiño (51), tiene serias dificultades para llegar a fin de mes y necesita del apoyo de sus amigos para salir a comer.

Además, ha explicado que se ha visto obligada a empeñar y vender parte de sus "alhajas" para llegar a fin de mes. Recordando el fraude que sufrió y por el que perdió 70.000 euros, viéndose obligada a empeñar sus bienes, la intérprete del famoso Paco, Paco, Paco ha aprovechado para pedir trabajo.

Sin embargo, han sido otras declaraciones de Encarnita Polo las que han levantado las ampollas y la han convertido en trending topic en Twitter. "A mí me gusta la gente que es gay pero que no va por la calle como locas. Si son personas normales, pues no es necesario ir por la vida como una loca por ser homosexual", ha pronunciado la veterana cantante.

Encarnita Polo en su entrevista en 'Socialité'. Telecinco

"Si les gusta otra pareja de lo mismo que a ellos (sexo), me parece muy bien. Está hasta permitido. Yo el matrimonio lo encuentro una cosa tan seria que no encuentro normal, y que me perdonen porque me van a criticar, no encuentro normal que se casen dos hombres ni dos mujeres. No. A mi entender. Digo por la Iglesia claro, si se casan por el juzgado pues lo que quieran. Pero por la Iglesia no", ha dicho tajante.

Y ha continuado: "Muchas personas igual trabajan en un banco que lo hacen en cosas muy serias y ahí no van con pluma. Cada uno tiene que estar en el sitio que le corresponde. No soporto la pluma, a no ser que estemos de cachondeo", ha seguido.

La cantante y actriz Encarnita Polo en una fotografía junto al pintor Antonio Montiel en el funeral de Marujita Díaz, en 2015. Gtres

Unas declaraciones que el reportero encargado de entrevistarla ha tildado de "asquerosas" y que no han pasado desapercibidas en las redes sociales. Especialmente en Twitter, donde se ha generado una gran oleada de rechazo hacia las palabras Encarnita, a quien muchas personas han calificado de "homófoba".

[Qué fue de Encarnita Polo, la actriz que perdió 70.000 euros por un fraude y tuvo que empeñar sus bienes]

La entrevista ha dado mucho de sí, pues Encarnita Polo también ha aprovechado para acusar a Kiko Hernández (46) de "separarla" de Begoña Sierra, la fallecida dueña del bingo Las Vegas.

Desde que se conocieron, el televisivo y la empresaria mostraron una gran complicidad que mantuvieron a lo largo de los años, forjando una sólida amistad que solo terminó tras el fallecimiento de Begoña. Pese a esto, la cantante considera al de Sálvame el culpable de que esta dejase de ser su amiga, situación que ha aprovechado para criticar a Kiko: "Me puso Kiko por la tele... Como acostumbra él a hacer las cosas. No es buena persona y lo va a pagar él aquí. No se irá de este mundo sin pagar el daño que hace muchas veces a la gente", ha dicho.

