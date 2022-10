Natalia Onieva, tía de Íñigo y la única familiar con la que Tamara Falcó tiene relación: su unión y una gran amistad

La vida de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó (40 años), y del que iba a ser su marido, hoy exnovio, Íñigo Onieva (33) alcanza cierta normalidad tras el huracán de su ruptura a causa de la sonada infidelidad -confesa- de él en el festival de música Burning Man. Desde entonces, mucho se ha escrito, informado y también especulado, pero lo cierto es que Tamara tomó la decisión de romper la historia de amor.

Una determinación que, a día de hoy, y según la información que confirma EL ESPAÑOL por varias fuentes, sigue firme e inamovible: no hay nada que hacer y no desea volver con Onieva. El empresario madrileño, por su parte, no pierde la esperanza de reconquistarla. Mientras Íñigo se deja ver retomando su vida laboral, en reuniones familiares y acudiendo a misa, Tamara hace lo propio con su vida.

Hace unos días, Falcó asistió a su primera peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde vivió una emocionante experiencia con los voluntarios de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid, que se dedican a las obras de caridad en su día a día.

Tamara Falcó junto a Natalia Onieva en el Santuario de Lourdes. Redes Sociales

"Gracias a la Hospitalidad de Madrid por brindarme esta oportunidad única de peregrinar a Lourdes. ¡No la voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas! Vuelvo a Madrid feliz", posteó Tamara tras finalizar su viaje, el cual comenzó el pasado 12 de octubre. No obstante, más allá de su gran fe religiosa y depuración espiritual, llamó la atención una fotografía que compartió la también colaboradora de televisión en sus redes sociales, dentro de la suerte de book de su peregrinación.

En una de las instantáneas, aparece Tamara, ataviada con el atuendo reglamentario y obligatorio para las llamadas 'damas hospitalarias', junto a una mujer llamada Natalia Onieva Segovia. Un apellido, Onieva, que si bien podría tratarse de una mera coincidencia no es así. En efecto, Natalia es familia de Íñigo, el exprometido de Tamara. En concreto, es su tía por parte de padre. La hermana, pues, de Íñigo Onieva padre.

Una imagen muy significativa dados los acontecimientos que han sacudido a ambas familias en los últimos tiempos y, sobre todo, teniendo en cuenta que Tamara Falcó, una vez rotos todos los lazos afectivos y amorosos con Íñigo, retiró la palabra y el follow en la red al entorno del empresario. Así, Falcó quiso cortar todo vínculo con esa familia, los Onieva Molas, que casi se convierte en la suya. Pero con Natalia Onieva las cosas parecen distintas.

¿Cómo es, en realidad, la relación de Tamara Falcó y Natalia, tía de Íñigo? Se ha publicado que conservan la amistad, pese a todo, y que su comunicación sigue siendo fluida. EL ESPAÑOL, en cambio, maneja otra información. Entre Natalia, miembro del equipo amarillo de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, y la marquesa hay "buena cordialidad" y ese día, en la peregrinación, "se saludaron con mucho cariño y afecto, porque se caen estupendamente, y poco más".

Eso no quiere decir, se puntualiza, que exista una gran amistad entre ellas ni que sean confidentes de nada. Además, Natalia quiere mucho a su sobrino, como se puede ver en sus redes sociales, que mantiene cerradas. Pruebas de ese amor de tía las hay por doquier. Sin ir más lejos, el 7 de junio de 2021 Natalia, "tía Nat", como la llama Íñigo, le dedicó unas emotivas palabras en su Instagram.

"Muchas felicidades, grandullón. Que seas muy feliz, todo lo malo que te dejen y disfrutes mucho", posteó Natalia, a lo que su sobrino respondió con igual cariño. No sólo con Íñigo ejerce Natalia de tía, también con el resto de los hermanos, como con Jaime, al que felicita en su cumpleaños con tiernas y familiares imágenes antiguas. En su muro de la mencionada red social, Natalia Onieva cuelga, además, imágenes con su hermano, Íñigo Onieva padre.

En otro orden de cosas, lejos del plano familiar, Natalia sí guarda y conserva una gran y profunda amistad con Isabel Márquez de Prado, la actual pareja sentimental de José Antonio Canales Rivera (48). De hecho, el diestro también aparece en algunas publicaciones de Natalia Onieva. "Natalia e Isabel no sólo son amigas desde hace años, son como familia. Es un grupo muy unido", añade alguien cercano y bien informado. Termina el informante: "Natalia es una mujer muy familiar, con férreas creencias y una tía maravillosa".

La asesora de Íñigo

Hace unos días, EL ESPAÑOL descubrió en exclusiva quién es la mujer que está detrás de la exposición pública del exprometido de Tamara Falcó. Se trata de una mujer conocida en el ámbito de la política, de nombre Marisa González Casado. Es experta en comunicación política y ha ejercido como dircom de rostros políticos, como Cristina Cifuentes (58) y Alberto Ruiz-Gallardón (63).

Íñigo Onieva en su última imagen pública, el pasado 10 de octubre de 2022.

Esta mujer, según confirma este medio, es amiga de la familia Onieva desde hace años -en concreto, de Carolina Molas, madre de Íñigo- y ha accedido a prestar sus servicios y conocimientos a Onieva. Tal y como se confía a este medio, esta persona está detrás de la exposición pública de Onieva y es la persona que lo guía, además de la responsable de su gran reaparición ante los medios de comunicación, a las puertas del restaurante donde volvió a pedir disculpas a Falcó.

Se confirma que Tamara e Íñigo Onieva han hablado "sólo una vez" desde que estallara la ruptura. Él desea también dejar atrás todo el revuelo y retomar su vida. Quiere recuperar a Tamara, pero sabe que no será fácil. El pasado 9 de octubre volvió a pedir perdón. "Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberla engañado. Si ya es dura una ruptura, esta repercusión mediática lo es más", manifestó.

También quiso plasmar la realidad que vive su familia: "Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió, y que sufran este acoso. No se lo merecen. Sólo quiero vivir mi vida con normalidad. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia".

