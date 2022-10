3 de 10

La presentadora y Dabiz Muñoz celebran su aniversario de boda con esta divertida imagen en la que parecen firmar un papel con palillos gigantes. La dedicatoria que le dedica Cristina Pedroche a su marido no podía ser más romántica: "Hoy hace 7 años que firmamos un papel en el que dice que estamos casados y que somos un matrimonio, pero tú y yo sabemos que ese papel lo hubiéramos firmado mucho antes. Por mí, casi según te conocí. Es que te juro que sabía que eras tú. Sabía que me iba a cambiar la vida y sabía que tú me ibas a acompañar. Sabía que ibas a ser mi compañero. Para siempre. Hace 7 años que nos dieron un libro en el que dice que formamos una familia, pero sabemos que tú y yo no necesitamos ese papel ni ese libro, que solo nos necesitamos el uno al otro. Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir".