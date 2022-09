La boda de Euprepio Padula, desde dentro: Almeida los casó y Karina los 'bendijo' con sus flechas del amor

Tal y como estaba previsto, el pasado sábado por la tarde-noche se celebró el enlace de uno de los colaboradores televisivos más carismáticos. EL ESPAÑOL ha podido conocer de primera mano algunos de los detalles de la boda de Euprepio Padula (56 años) y Michel que contó con la asistencia de muchos personajes conocidos. Las sorpresas estaban dentro, en el Museo del Traje, donde se celebró la fiesta y que contó con varios momentos tan fantásticos como inesperados.

Los novios llegaban al lugar vestidos de esmoquin, con estilismos casi gemelos. Los dos de azul, pero el italiano, experto en liderazgo empresarial y político, lo combinó con detalles en gris y su pareja, en negro. Los invitados les esperaban en el interior y los recibían con aplausos y música disco.

La ceremonia civil tuvo un oficiante de excepción, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (47). Con un protocolario: "Vistos los preceptos legales citados y el consentimiento que os habéis prestado, os declaro en matrimonio" quedó oficiado el acto formal que tuvo lugar en un estrado colocado en el jardín.

La pareja, a su llegada al Museo del Traje. Gtres.

Aunque el político no dijo aquello de: "Pueden besarse los novios", Euprepio y Michel hicieron lo propio y se fundieron en un apasionado beso mientras los asistentes lo celebraban con ellos. Fue el inicio de una fiesta, en la que no faltó de nada. Música, cócteles y looks impecables de las amigas de la pareja.

Destacó, como siempre, Carmen Lomana (74) con un vestido de flores de largo midi, sandalias doradas de tacón sensato y un Birkin de Hermès en tamaño mini y color naranja. También espectacular apareció Cristina Cifuentes (58), con un vestido entallado multicolor, zapatos y bolso fucsia, y pendientes de Coolook, una de las firmas fetiche de la reina Letizia (50). Begoña Villacís (44), que fue de boda en boda el pasado fin de semana y apostó por un top de lentejuelas negro y pantalones blancos.

Karina fue una de las estrellas de la noche. Instagram.

Fue una noche memorable en la que hubo una protagonista indiscutible: Karina (74). Vestida con una túnica azul y detalles dorados y radiante de felicidad, la cantante actuó para los recién casados y sus invitados interpretando su mítico tema Las flechas del amor. Todo el mundo participó haciendo los coros. "Querido amigo, te deseo lo mejor del mundo junto a Michel, lo que bien que lo pasamos en vuestra boda no tiene nombre", decía ella tras el enlace. Fue una gran noche para la artista que aprovechó para hacerse una y mil fotos con invitados como Rappel (77).

No fue la única referencia musical, pues hubo un merecido homenaje a Raffaella Carrá, fallecida el pasado mes de julio víctima de una larga enfermedad. Euprepio, como buen italiano, no dejó pasar la oportunidad de que la diva de su país por excelencia estuviera presente en uno de los días más importantes de su vida.

La fiesta duró hasta bien entrada la madrugada y los asistentes pudieron disfrutar de algunos cócteles con nombres que tenían mucho que ver con ellos y con su historia de amor. Uno de los platos que se sirvieron durante el cóctel y que más gustaron fue una trenza de mozzarella con mermelada de tomate.

Dos momentos de la fiesta. Instagram.

