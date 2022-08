Mónica Naranjo, de baja por prescripción médica: "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado"

Mónica Naranjo (48 años) despide el verano con una mala noticia. La cantante se preparaba para iniciar una nueva gira en octubre, pero este jueves, 25 de agosto, ha anunciado que cancela todos sus compromisos profesionales hasta nuevo aviso. La razón obedece a problemas de salud que, pese a no revestir gravedad, sí obligan a que guarde un tiempo de reposo alejada de los escenarios.

La conocida como 'Pantera de Figueres' ha escrito una carta para contar personalmente lo que le ocurre: "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal".

Mónica asegura que no es nada grave y no quiere que nadie se preocupe en exceso. "El consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación. Aunque yo no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me ha obligado a parar a pesar de mis rugidos. Una diva a veces es complicada cuando las cosas no salen como quiere", añade.

Mientras se recupera de su dolencia, los conciertos de septiembre y octubre quedan anulados por el momento y los planes de más actuaciones, también. "Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año".

"Un obstáculo que saltaremos juntos", dice a sus fans a través de sus redes sociales. La respuesta ha sido unánime, todos le desean que se recupere cuanto antes, incluidas sus compañeras de profesión. "Mucho ánimo, preciosa. Te esperamos con los grazos abiertos", le escribe la exconcursante de OT Gisela (43).

"Mi reina, amiga, lo primero es recuperar y cuidarse. Esperaremos lo que haga falta", sigue Pastora Soler (44). "Cuídate mucho y deja que te mimen", le desea Rozalén (36), mientras que Chenoa (47) le dedica corazones. En resumen, más de dos mil comentarios en solo unas horas y 24.000 likes en su comunicado.

Naranjo no es la única cantante que ha tenido que parar en los últimos meses, Edurne (36) también se vio obligada a hacer un alto en sus conciertos el pasado mes de julio a causa de un problema en las cuerdas vocales.

