Fabiola Martínez, sobre su hijo Carlos: "Lo tengo en un campamento. Necesita un poquito de disciplina"

Fabiola Martínez (49 años) no ha querido perderse la gala benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha tenido lugar en Marbella este pasado sábado 6 de agosto de 2022. La exmujer de Bertín Osborne (67) ha acudido al evento, y a pesar de no estar en compañía de sus hijos, siempre los tiene muy presentes.

Hablando de ellos, confiesa que ahora mismo Carlos se encuentra en un campamento de verano: "Estoy más pendiente de Carlos, que lo tengo en un campamento cerca de Madrid porque necesita un poquito de disciplina y nada". Dedica sus vacaciones a estar con él, mientras Kike disfruta unos días con Bertín Osborne: "Disfrutando de él, los dos. Kike está con su papá en Sevilla y yo con Carlitos en Madrid".

Por otra parte, con motivo del premio que se le otorga a Terelu Campos (56), reconoce que es una luchadora y se alegra de que le den un premio como reconocimiento: "Bueno, ella es una luchadora. Yo creo que todas las personas que han pasado por el cáncer tienen derecho a contar su historia y a ser premiadas porque es durísimo".

Fabiola Martínez posando ante los medios de comunicación, en Marbella. Gtres

Defiende que ella misma no se considera una luchadora, sino una madre como otra cualquiera que se desvive por sus hijos: "Siempre digo que no es un tema de ser madre especial, soy una madre, volcadísima con mis hijos y bueno, Kike que me necesita más por la condición que tiene, pero realmente soy igual de pesada con el otro".

Recuerda su visita a Claudia Osborne (33) y su pequeña Micalea, y bromea con ser madre de nuevo: "Sí, ya la he visto. Preciosa, la vi recién nacida y es muy bonita. Todos los bebés son comestibles. Mira, yo tengo una cosa el olor de los bebés me vuelve loca. Si por mi fuera, pero no, ya no".

Fabiola Martínez confiesa haberse saturado de eventos y de compromisos profesionales y por eso ahora quiere tomarse la vida con más calma: "Creo que he pasado una época que era a todo sí, asumiendo más de lo que muchas veces podemos sacar adelante. Ahora quiero estar un poquito más tranquila. Solo hablar de proyectos es como 'quiero descansar'".

La venezolana se encuentra a la espera de recibir la llamada de Jesús Calleja (57) para participar en su programa: "Bueno, todavía no sé nada. Espero, yo encantada. Ese es un programa que me divierte mucho porque además creo que no es solo ir a hablar, sino a demostrar, a ponerte a prueba a ti misma".

[Bertín Osborne y Fabiola Martínez, juntos por una gran causa: la emoción de él y el apoyo de la infanta Elena]

Sigue los temas que te interesan