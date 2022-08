Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos, le pide matrimonio a Raúl Prieto: "Nos casamos en primavera"

Joaquín Torres (52 años), el arquitecto de los famosos, acaba de vivir uno de los días más emocionantes y especiales de su vida tras pedirle matrimonio a su pareja sentimental, el director del extinto programa Viva la vida, Raúl Prieto (46). Así lo ha anunciado Torres a través de una emotiva carta en sus redes sociales.

"Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto y, aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un anillo de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida", comienza su escrito.

Y añade: "Tras años de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas… y de dos hijos que tenía que proteger ante todo. Tras hablar con ellos y darme su beneplácito, decidí cumplir la promesa que le hice un día a Raúl: le gritaría al mundo que es el amor de mi vida. Y eso haré la próxima primavera en una ceremonia ante los míos, ante los nuestros".

En este punto de la carta, Joaquín Torres ensalza la figura de Raúl Prieto en su vida: "Raúl después de mis hijos lo es TODO. Y darle su sitio y que él me dé el mío es algo que pone punto y seguido a una historia repleta de espinas. Hemos superado muchas cosas juntos, y no imagino mejor compañero de vida… Una vida en la que he perdido tanto, tanto, tanto tiempo por cobardía… pero ya NO. La cara B del disco es solo nuestra. Raúl, ahora sí que sí. Ahora ya nada puede impedir que sea tuyo y que seas mío para siempre. Te amo".

Su historia de amor

En los últimos años, el amor le ha llegado a Raúl Prieto de la mano del arquitecto Joaquín Torres. En torno a 2014, comenzaron los rumores de un distanciamiento entre Torres y su entonces esposa, unas habladurías que el arquitecto se apresuraba en desmentir: "A los que lo crean, aún no me he separado, eso vendrá si tiene que venir, pero seré yo quien lo anuncie y no otros", aseguraba.

Tiempo después, las imágenes de Raúl Prieto -que, previamente, había roto su relación con el estilista Manuel Zamorano- y Joaquín Torres juntos por las calles de Madrid eran cada vez más habituales, hasta que finalmente ambos decidieron dar el paso definitivo y confirmar su relación en julio de 2017 en la presentación del libro de Terelu Campos (56) en el Hotel Villamagna -Madrid-.

Raúl y Joaquín llegaron juntos, posaron ante la prensa gráfica y hablaron con total naturalidad de su relación y de los planes de futuro que tenían, mostrándose como los novios recién enamorados que eran. Desde entonces, no se esconden y se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

"Asumes el amor al revés. Llevo más de cinco años con Raúl y asumí mi homosexualidad. Cuando eres capaz de aceptarte es cuando eres realmente libre. Pero yo no soy ejemplo de nada, tardé 35 años en hacerlo. Ahora es más fácil. A mí con 14 años me llamaban de todo, ya no me afecta, pero entonces sí. Ya no tengo miedo a nada. Desde el minuto cero en el que me acepté decidí hacerlo con toda la normalidad del mundo e introduje a Raúl en mi vida privada sin ningún límite", reconoció Joaquín Torres a EL ESPAÑOL en octubre de 2021.

