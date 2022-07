Santi Serra: "No me importa el rango. Victoria Federica y su madre son amigas mías desde hace mucho"

Es uno de los personajes del momento. El espectacular último posado de Victoria Federica (21 años) en el que aparecía en una postura casi imposible a lomos de uno de sus caballos ha hecho que el nombre de Santi Serra Camps (34) salte al foco mediático. Es parte de la pandilla Vip de la influencer, por eso la hija de la infanta Elena (58) no faltó a su original cumpleaños, celebrado el pasado 25 de julio, donde él mismo sorprendió a sus invitados llegando al lugar en helicóptero. La fiesta estuvo amenizada con espectáculo ecuestre y de cetrería, actuaciones musicales e incluso graffitis. Vic se encargó de mostrarlo en sus redes.

Aunque quizá muchos acaben de conocerle, en realidad este catalán tiene una dilatada carrera profesional a sus espaldas y es un reconocido experto en lo suyo. Verle actuar con sus caballos es un verdadero espectáculo y ha recorrido el mundo con sus shows. También ha trabajado en anuncios de publicidad, en vídeos musicales de artistas reconocidos y en programas de televisión. De hecho, en 2012 ganó Tú sí que vales.

Está al frente de su propia empresa, Sercam Shows, que regenta junto a su hermano y mano derecha, John. Santi es un auténtico susurrador de caballos, vitalista, divertido y, por qué no, un poco extravagante. El catalán ha hecho un pequeño alto en sus vacaciones de verano para hablar con EL ESPAÑOL sobre su gran pasión y su relación con la sobrina del rey Felipe VI (54).

Santi Camps, con sus caballos. Roma Lansky @rl35mm

Viene de una familia apasionada por los caballos y empezó en esto desde muy joven, ¿cómo recuerda aquellos inicios?

Sí, en mi ADN el caballo está desde que nací. Crecí entre magníficos caballos árabes que criaban mis padres. Siempre me han dicho que gateaba en medio de los sementales de la yeguada como si fuera uno de ellos. ¡Monté a caballo antes que aprender a caminar!

¿Fue duro llegar a hacer cosas tan alucinantes como las que usted hace?

Todo triunfo es duro, si un artista te dice que no ha sido duro llegar creo que no es artista, pero yo he tenido mucha suerte gracias a mi familia. Mi padre, mi madre y mi hermano, han estado apoyándome desde que decidí dedicarme a los animales. Cuando todos mis amigos a los 18 años salían de fiesta, yo estaba montado encima de un caballo o estudiando su lenguaje.

¿Le gusta que le llamen susurrador de caballos?

En América me llaman el Horsemanship, en Francia 'El Maestro', en Rusia 'El Mago de los animales' y en España 'El susurrador de animales'. Me gustan todos, pero yo solo soy amigo de los animales, intento entenderlos y hacer que me entiendan.

Camps realiza una de sus acrobacias. Roma Lansky @rl35mm

El suyo es un mundo poco conocido para muchos ciudadanos de a pie… ¿Qué tipo de espectáculos hace y para qué tipo de clientela?

Mi debut fue hace 16 años en Sant Juan de las Abadessas, en el campeonato de Catalunya de Caballos Árabes y lo recuerdo como si el público estuviera soñando de ver lo que vio. De allí me salió mi primera gira en Tenerife y empecé mi carrera artística. Me propuse a mí mismo que no viajaría sin mis artistas y actualmente ya conozco el mundo entero junto a ellos. También hacemos shows privados, me gusta que todo el mundo lo disfrute y actúo igual para diez personas, que para 94.000.

Apareció en el mítico vídeo de Shakira, La La La, para el Mundial de Brasil 2014, ¿cómo recuerda la experiencia?

Todos los trabajos que hago son muy bonitos. En el mundo del rodaje siempre es diferente y todos son retos para mí. El de Shakira fue brutal, como muchos de los que están grabando mis artistas, como llamo a mis animales. Tengo que decir que grabar con ellos siempre es fácil.

También ganó el programa Tú sí que vales...

Uff, ese fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera, lo recuerdo como un sueño vivido, ganar en televisión con un público desconocido del mundo del caballo y con grandes artistas mundiales como competidores rivales. Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo pienso.

El editorial de moda que ha realizado para ¡HOLA! con Victoria Federica de Marichalar le ha hecho saltar al foco mediático, ¿puede contarnos algo de como surgió la idea y cómo fue el rodaje?

Vic fue quien me llamó y me propuso el reportaje. Ella es una gran amiga mía, y la verdad es que fue brutal y súper fácil. Victoria es una gran amazona y mis artistas se adaptaron a ella de una manera espectacular. Hubo un equipo de trabajo impresionante y resultó sencillo trabajar.

¿Le hace gracia o le molesta saltar al foco mediático por su amistad con la hija de la infanta Elena?, ¿cómo es ella?

No, Victoria es una gran amiga mía de hace mucho tiempo, al igual que su madre, la infanta Elena. Para mí, todos mis amigos son especiales por eso son amigos de verdad. Da igual su rango y condición, para mí son personas y, sobre todo, amigos.

De usted dicen que es algo extravagante, la celebración de su cumpleaños, con llegada en helicóptero incluida, lo demuestra.

Me propuse que a partir de los 30 años las celebraciones de mi cumple tenían que ser entrañables, especiales y que mis invitados de todo el mundo se lo pasaran de lujo. De momento, lo voy cumpliendo. Tengo muchos y grandes amigos por todo el mundo y quería que vivieran un día mágico y especial conmigo. Este es mi agradecimiento hacia ellos.

