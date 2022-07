Así fue el último adiós a Ivana Trump en Nueva York: la emoción de toda la familia y la actitud de Melania

De luto riguroso y visiblemente conmocionados, los hijos de la primera esposa de Donald Trump (76 años), fallecida el pasado jueves 14 de julio a los 73 años, llegaban a la iglesia católica de San Vicente Ferrer, en Manhattan, para asistir a su funeral. Junto a ellos, el expresidente norteamericano y Melania Trump (52) que no dudó en arroparlos en un momento tan difícil. Además, la eslovena se mostró especialmente unida a Ivanka (40).

La hija de los Trump llegó con sus hermanos, Donald Jr. (44) y Eric (38), los tres acompañados por sus respectivas parejas e hijos. Todos juntos esperaron en las puertas del templo a que llegara el féretro, que era dorado como a ella le hubiera gustado. Fue introducido por un grupo de hombres bajo la atenta mirada de familiares y amigos.

Trump y Melania no presenciaron este momento, pues llegaron unos minutos más tarde, acompañados de su hijo Barron (16), y se sumaron al servicio religioso con discreción. Antes, el político había lanzado un mensaje en la plataforma Truth Social donde decía: "Un día muy triste, pero al mismo tiempo una celebración de una vida maravillosa y hermosa". También estuvo allí Tiffany (28), la hija que Donald tuvo con Marla Maples (58), y que no dudó en apoyar a sus hermanos.

Trump y su esposa, a su llegada al funeral. Gtres.

[El informe forense de Ivana Trump desvela que murió "al caer accidentalmente por las escaleras"]

El último adiós a Ivana Trump estuvo cargado de emoción, especialmente por las palabras que le dedicaron sus hijos durante la ceremonia. "Era la personalización del sueño americano. Era una fuerza de la naturaleza", dijo Eric. Su hermano Donald también quiso destacar su mayor virtud: "Nos trató a los tres con puño de hierro, pero también con un corazón de oro".

Aunque se celebró en la intimidad, uno de los asistentes ha dado algunos detalles del funeral. "Fue una despedida elegante y maravillosa para Ivana Trump. La iglesia estaba cubierta de flores rojas, rosas rojas, que eran sus favoritas", explicó.

Ivanka y sus hermanos estuvieron acompañados de sus parejas e hijos. Gtres.

Las causas de la muerte de Ivana, aclaradas por las autoridades, confirman un desafortunado accidente y no a un infarto como se dijo en un principio. La empresaria se habría caído por las escalares de su apartamento en el Upper East Side de Manhattan. El informe médico apunta a que tenía "lesiones por un impacto contundente provacadas por un accidente".

Según dijeron fuentes policiales a The New York Post, un ayudante y una empleada de la limpieza de la fallecida intentaron entrar aquella mañana en la casa pero no obtuvieron respuesta. Cuando un trabajador de mantenimiento abrió la puerta, halló su cuerpo al pie de unas escaleras, junto a una taza de café volcada.

El féretro dorado de Ivana Trump fue introducido en la iglesia por varios hombres. Gtres.

