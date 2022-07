Muere el conocido actor Antonio Ibáñez a los 34 años a causa de un cáncer

Antonio Ibáñez, artista visual y conocido actor de series como Aída, de Telecinco, o Arrayán, de Canal Sur, ha fallecido este martes, 12 de julio, tras trece meses luchando contra un cáncer, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Este diario ha contactado con personas de su entorno laboral, y con el corazón en un puño y la emoción en su voz entrecortada han comentado que no se lo podían creer.

"Era un actor y artista multidisclipinar buenísimo, superquerido por todos sus compañeros y que siempre ayudaba a todo el mundo. Era muy lindo. No me lo puedo creer. Estoy esperando a que me digan que es mentira", expresan las fuentes interpeladas.

Fue el 2 de julio del año pasado cuando Antonio Ibáñez reveló en sus redes sociales, donde era muy activo y donde siempre mostraba una positividad admirable ante esta dura enfermedad, que le habían descubierto un linfoma por el que tendría que ser tratado con quimioterapia.

"Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba", aludía en relación a la quimioterapia. "Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma".

"Me entraron unos nervios que recorrieron mi cuerpo (parecían interminables) como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo. Casi me meo encima. Quimio", continúa uno de los posts más duros de su vida, y proseguía: "Las imágenes del amor de mi vida, mi mami, mi padre, mi hermana, mis amigos, de los rodajes, pintando en el estudio, los compis de clase, castings… Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. [...] El pelo: ¡Hasta luego! Siempre he querido raparme y no lo he hecho porque… - ¿Y si me llaman para un proyecto y no doy el perfil? Bah. Pues ya es lo que hay jeje".

Minutos después de la publicación de esta información, su equipo de representación, liderado por Juan Carlos Navarro, ha confirmado la triste noticia: "Hoy es un día triste. Ha fallecido Antonio Ibáñez, gran actor y gran artista, pero mejor persona. Nuestro pésame a familiares y amigos".

En el propio perfil de Instagram del intérprete, se entiende que uno de sus familiares o de sus grandes amigos, ha escrito un mensaje en primera persona, quizá como él habría querido. "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", firma.

El actor Antonio Ibáñez, natural de Granada, se dio cuenta desde bien pequeño que el arte y la actuación formarían siempre parte de su vida y que debían ser su futuro. Estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Granada mientras que, a la vez, trabajaba en teatro y en una de las series más longevas de la historia de la cadena autonómica andaluza, Arrayán.

En 2010 se mudó a Madrid, continuó con su formación como actor y consiguió sus primeras apariciones en series como La Que Se Avecina, Ciega a Citas y El Ministerio del Tiempo. Su primer papel protagonista fue en la película Chicas Paranoicas, que obtuvo buena acogida en festivales internacionales de cine. En 2016, decidió abrir su estudio de arte y combinó la pintura con la interpretación. Estaba previsto que este año 2022 se estrenase su cortometraje Supermen, dedicado a todas las personas que, como él, han luchado contra el cáncer.

