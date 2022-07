La embajada de Italia se visitó de gala para acoger los ELLE Gourmet Awards, una fiesta en la que se dieron cita un nutrido grupo de rostros conocidos dispuestos a disfrutar de una velada en los jardines de la residencia, con catering de lujo y actuaciones. Paula Echevarría (44 años) acaparó todos los flashes al pasar por el photocall debido a lo llamativo de su estilismo y más aún de su peinado. El diseño, de sello español, fue todo un acierto y muestra su versatilidad. La actriz asistió al evento con su chico, Miguel Torres (36), y recogió uno de los premios.

Cristina Pedroche (33) y Eugenia Martínez de Irujo (53) también estaban entre las galardonadas y ambas fueron solas, sin sus respectivas parejas. Eso sí, la duquesa de Montoro no dudó en nombrarle cuando habló con los reporteros: "A Narcis me lo como a besos todos los días". Tampoco faltó Carmen Lomana (73), que dejó muy claro que la cocina no es lo suyo: "Yo que me cocinen y me sirvan".

