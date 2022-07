Isabel Pantoja, reina del Orgullo con su revelador discurso: "Soy una más entre ustedes. Por y para siempre"

La expectación era máxima. Isabel Pantoja (65), una de las cantantes más famosas de España, había anunciado su presencia en las Fiestas del Orgullo de Madrid en su regreso a la capital tras dos años de ausencia por la pandemia de la Covi-19. La tonadillera acudió puntual a la cita y visiblemente emocionada, pues recogía el premio Mr. Gay a su larga carrera y su estrecho lazo con el colectivo LGTBIQ+ entre los que ella siempre ha presumido tener grandes fans.

Pasaba la medianoche cuando Pantoja pisaba el escenario ubicado en la céntrica Plaza de España, pronunciando un discurso que llegó a emocionarla. "En primer lugar, agradeceros a todos, uno por uno. Os he estado viendo desde la habitación y he estado todo el tiempo emocionada. De corazón. Porque este premio se ha hecho realidad por ustedes. Porque lo dais todo por esta artista que sin vosotros no sería nadie".

Desde hace años, me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es mi orgullo porque sin vosotros, los de todo el mundo, ésta que está aquí, no estaría hoy… Os agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar. Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes, porque lo dais todo por esas artistas. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre. Yo soy una más de ustedes. Por y para siempre. Os respeto, quereros mucho", sentenció, generando una gran ovación entre el público.

Isabel Pantoja con el premio Mr. Gay. Gtres

Un discurso ambiguo que ha generado una gran expectación, sobre todo recordando las declaraciones de María del Monte (60) de apenas unos días atrás. "Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", dijo la también cantante.

Por su parte, la madre de Kiko Rivera (38) no hizo ninguna declaración explícita sobre su sexualidad y se limitó a apoyar a los allí reunidos. también a regalarles su música y es que entonó, acompañada de una orquesta de 10 músicos, algunos de sus temas más conocidos, como Enamórate o Se me enamora el alma.

[María del Monte revela su condición sexual y presenta a su novia en el Orgullo Gay de Sevilla]



Sus más allegados estuvieron muy presentes en sus palabras. Isabel quiso hacer un pequeño homenaje a su hermano Agustín, diciendo: "Gracias a todos los que han hecho posible que esté aquí. ¡A mi hermano! ¡A mi hermano!". Pero también a dos personas que extraña mucho, su amigo el cantante Juan Gabriel y su madre, doña Ana. Tars entoncer el tema Perdona si te hago llorar, uno de los más conocidos del Mexicano, decía: "Se la quiero dedicar con todo mi corazón a mi compadre, a mi amigo. Sé que me estás viendo con mi madre, con mi padre y con todo la gente que quiero que está ahí".

Isabel Pantoja se emocionó durante su discurso. Gtres

Isabel Pantoja también aprovechó para opinar sobre los candidatos al premio Mr. Pride, aunque no logró decidirse por ninguno de los participantes. "Sois todos guapísimos, ahí está el dilema", dijo con humor.

"Este premio es por ustedes. Siempre he llevado esta bandera en el corazón·, exclamó ya con el galardón entre sus manos. "Porque vuestro orgullo es mi orgullo. Porque os amo, y porque sin vosotros yo no estaría aquí de pie", terminó, despidiéndose con un mensaje a la prensa: "Gracias a todos los que me tratáis bien".

