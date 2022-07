10 de 10

"¡Lookazo naranja! La verdad es que cuando era más joven no utilizaba colores tan llamativos pero ahora, no sé si es porque con los años tengo más seguridad o mis gustos han cambiado, pero ahora me encanta usar colores, estampados y mezclarlos", confiesa la hija de Bertín mientras muestra su último estilismo con el que ha cautivado a sus seguidores.